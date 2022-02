Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Vanguard só foi lançado no final de 2021, mas os rumores sobre a próxima parcela de Call of Duty, prevista para ser lançada em algum momento no final de 2022, já estão ganhando velocidade real.

Reunimos todos os principais detalhes para você aqui, então continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre o próximo COD.

Tão à frente de um lançamento COD, geralmente não sabemos muito sobre o que está a caminho, mas isso é um pouco diferente desta vez.

Em setembro de 2021, de acordo com dois relatórios separados, um do especialista da indústria de jogos Tom Henderson e o outro da VGC , foi amplamente divulgado que o jogo que sucederá Vanguard será uma sequência do reboot de Modern Warfare de 2019.

Parece que Call of Duty: 2022 tem o codinome Project Cortez



Espera-se que seja uma sequência de Modern Warfare 2019. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 13 de setembro de 2021

Isso significa que, por mais que Modern Warfare 2019 tenha reutilizado o famoso subtítulo de Call of Duty 4, estamos reutilizando novamente o nome de um jogo anterior, embora com uma história que será inspirada no original em vez de uma releitura fiel dos mesmos eventos.

Esta informação agora é confirmada, após um movimento incomum da franquia - Infinity Ward deu aos membros da mídia um briefing sobre seus planos não apenas para Modern Warfare 2, mas também uma nova iteração do Warzone que será lançada com ele. Você pode ler os principais detalhes em uma atualização da comunidade publicada posteriormente.

Vamos começar com um olhar para frente:

COD 2022 é uma sequência do MW 2019 e está sendo projetado com uma nova experiência #Warzone (ambos liderados por @InfinityWard )

Uma evolução massiva do BR, com um espaço de jogo totalmente novo e um novo modo sandbox

Um novo motor alimentando o novo jogo e #Warzone — Call of Duty (@CallofDuty) 11 de fevereiro de 2022

Sem nenhuma informação firme sobre quando o jogo será lançado, podemos usar com segurança a linha do tempo típica de Call of Duty, que verá o lançamento de Modern Warfare 2 no início de novembro de 2022 . Está sendo desenvolvido principalmente pela Infinity Ward, mas aparentemente existem mais 10 estúdios trabalhando em capacidades de suporte no jogo, embora esse tipo de compartilhamento de recursos não seja novidade para a série.

Além disso, vimos até indicações de que o jogo após este será um retorno à série Black Ops , sugerindo que uma rotação familiar de títulos está girando. No entanto, um relatório bombástico da Bloomberg indicou que não será lançado em 2023 , deixando Modern Warfare 2 com um ciclo completo de suporte de dois anos para desfrutar.

Isso é uma grande notícia tanto para a franquia quanto para o jogo, já que nenhum título tem dois anos completos sem um novo concorrente em mais de uma década. Será interessante ver quais planos a Infinity Ward pode preparar para mantê-la atualizada por tanto tempo.

Call of Duty normalmente é lançado em todas as plataformas que podem executá-lo, para maximizar as vendas, mas tudo mudou em janeiro de 2021, quando o Xbox anunciou que estava comprando a Activision , editora da série.

A notícia causou ondas de choque na comunidade, pois ameaça a possibilidade de Call of Duty se tornar uma série exclusiva para o hardware do Xbox no console em algum momento. Embora isso seja possível eventualmente, não afetará Modern Warfare 2.

O jogo será lançado antes que o acordo seja concluído, e os contratos existentes com a PlayStation significam que pelo menos o próximo COD principal a ser lançado em 2023 também deve aparecer no PS4 e PS5. A Microsoft também afirmou que pretende manter a franquia no PlayStation assim que esses acordos acabarem.

Assim, você pode ter certeza de que Modern Warfare 2, pelo menos, aparecerá no Xbox, PlayStation e PC quando for lançado, inclusive para consoles mais antigos.

Alegadamente codinome internamente como Projeto Cortez, o jogo apresentará uma campanha para um jogador que, segundo rumores, ocorrerá durante a Guerra às Drogas liderada pelos americanos na América do Sul.

De acordo com outras reportagens de Tom Henderson , o jogo será ainda mais corajoso do que Modern Warfare 2019, que já se aprofundou mais no realismo do que Call of Duty tem por um tempo, com missões como Clean House apresentando espaços realistas e visão noturna.

A Infinity Ward tem trabalhado no jogo desde o lançamento de Modern Warfare, dando a ele um ciclo saudável de três anos durante o qual inovar, e a campanha terá algumas adições interessantes, como escolhas narrativas (espero que mais aprofundadas do que "escolha se para torturar um prisioneiro" opções que temos antes) e armas que às vezes podem emperrar para realmente colocá-lo no riacho sem um remo.

A história deve mostrar a Força-Tarefa 141 do Capitão Price levando a luta aos cartéis da Colômbia em missões secretas que não serão tão militarizadas, em vez disso, focando em furtividade e incisão.

Obviamente, haverá uma quantidade significativa de continuidade do último Modern Warfare quando se trata de jogabilidade para o próximo jogo da Infinity Ward, mas isso ainda deixa espaço para algumas melhorias e adições.

Ainda esperamos que ele tenha um baixo tempo para matar, tornando-o bastante hardcore à medida que os atiradores avançam, mas estaremos interessados em ver se ele adota alguns dos avanços técnicos feitos pela Vanguard nesse meio tempo.

Por exemplo, o atirador da Segunda Guerra Mundial apresenta muito mais destrutibilidade em mapas e ambientes, bem como um sistema de montagem de armas expandido que permite que você se mova mais enquanto ainda recebe bônus de controle de armas.

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

Achamos que o último provavelmente permanecerá, mas não temos certeza sobre o design ambiental, dado o quanto muitos mapas de Modern Warfare são mais limpos e menos confusos comparados a outros títulos de Call of Duty.

Em outros lugares, o extenso relatório de Tom Henderson diz que a campanha contará com IA inimiga mais avançada que reagirá mais aos seus tiros e aos ferimentos de garra que você infligir enquanto eles se abaixam para se proteger. Isso soa um pouco sombrio por escrito, mas em movimento provavelmente apenas criará uma sensação mais imersiva enquanto você luta.

Ele também disse que o jogo apresentará vários mapas remasterizados do componente multiplayer do Modern Warfare 2 original, o que significa que podemos voltar a locais lendários como Dust e Terminal.

Após a integração confusa de Black Ops Cold War em Warzone, com um mapa reciclado e armas desequilibradas, a Activision parece estar ciente de que precisa manter o desembarque melhor quando se trata de novos títulos COD sendo misturados em sua sensação free-to-play .

Vanguard trouxe um mapa totalmente novo com ele, Caldera, levando a luta para a arena do Pacífico e finalmente trazendo um novo local para a mesa e, pelo que parece, Modern Warfare 2 tentará fazer disso uma mudança anual.

De acordo com o briefing da comunidade, a Infinity Ward está construindo uma nova experiência Warzone desde o início com Modern Warfare 2, em um novo mecanismo que todos os jogos COD compartilharão no futuro para evitar problemas iniciais semelhantes entre seus ecossistemas.

O jogo terá um novo mapa, juntamente com um novo modo sandbox sobre o qual não ouvimos muito mais, e a Infinity Ward parece confiante de que vai agitar o gênero Battle Royale novamente com esta nova releitura de Warzone.

Escrito por Max Freeman-Mills.