Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ainda estamos a alguns meses do lançamento real de Call of Duty: Vanguard, mas a máquina de marketing para o próximo COD está em pleno andamento e acaba de revelar a oferta multiplayer do jogo com alguns detalhes reais.

Primeiro, há um novo trailer mostrando uma série de mapas, armas e operadores dos quais estaremos assumindo o controle, mas a desenvolvedora Sledgehammer Games também montou um fluxo mais longo e profundo para entrar em mais detalhes.

Podemos ver uma série de 20 mapas que estarão no jogo no lançamento (embora quatro deles estejam incluídos no modo Champion Hill, então não são experiências totalmente autônomas), incluindo locais do Norte da África, Pacífico e Europa frentes.

A transmissão ao vivo estendida também apresenta algumas discussões realmente interessantes com os desenvolvedores do jogo, entrando em mais detalhes sobre como a personalização de armas e a destruição de nível funcionarão, e como podemos esperar que tudo se integre entre plataformas e muito mais.

Emocionante, bem no final desse fluxo (às 25:39) marca, Amos Hodge da Raven Software aparece para confirmar que um novo mapa também está chegando para Call of Duty: Warzone logo após o lançamento do Vanguard, e temos alguns belos vislumbres do novo local.

É ambientado no Pacífico e tem uma aparência completamente diferente de Verdansk devastado pela guerra, então poderia fazer uma mudança verdadeiramente grande na sensação de Warzone, que de qualquer forma mudará substancialmente com a adição dos elementos de jogabilidade do Vanguard.