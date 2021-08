Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sledgehammer lançou um trailer mundial de revelação de Call of Duty: Vanguard (acima) e confirmou detalhes sobre a jogabilidade.

Na semana passada, a Activision anunciou oficialmente Call of Duty: Vanguard, lançando um pequeno trailer que mostrava o próximo título da série. Mas aquele vídeo não tinha muito conteúdo, embora parecesse que o jogo aconteceria durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, a Sledgehammer Games, de propriedade da Activision, além de lançar um novo trailer, confirmou oficialmente o lançamento do próximo shooter Call of Duty em novembro e é realmente ambientado no final da Segunda Guerra Mundial.

Tenha em mente que Sledgehammer não lidera o desenvolvimento de um jogo Call of Duty desde 2017, Call of Duty: WW2.

O jogo contará com uma campanha para um jogador “inspirada historicamente”, um modo multiplayer e integração com Call of Duty: Zombies and Warzone. A campanha para um jogador se concentra na origem das forças especiais, de vários pontos de vista. Sledgehammer disse que a narrativa é sobre “as histórias não contadas de heróis multinacionais que formaram a Força-Tarefa Um, mudando a face da história e preparando o terreno para as forças especiais como as conhecemos”.

Você pode esperar personagens inspirados por personalidades do mundo real, como a tenente Polina Petrova, que é baseada na atiradora soviética Lyudmila "Lady Death" Pavlichenko.

Quanto ao modo multiplayer, o Vanguard terá 20 mapas no lançamento. Também terá modos de jogo como "Champion Hill", onde os jogadores duelam sozinhos ou em esquadrões de dois ou três. Haverá também um modo Zombies, desenvolvido pelo estúdio Black Ops Treyarch. É uma continuação do Black Guerra Fria de operações.

Call of Duty: Vanguard está programado para ser lançado em 5 de novembro de 2021. Ele chegará ao PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.