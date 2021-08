Call of Duty: Vanguard oficialmente anunciado - mais a ser revelado pela Activision em Warzone em 19 de agosto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Activision anunciou oficialmente Call of Duty: Vanguard , lançando um pequeno trailer que mostra o próximo título da série.

O vídeo em si, visto abaixo, não tem muito conteúdo, mas confirma muito dos vazamentos pré-anúncio e rumores da indústria.

Também saberemos mais em breve, com a empresa observando que detalhes extras serão revelados em um evento - intitulado Batalha de Verdansk - dentro de Call of Duty: Warzone em 19 de agosto às 13:30 ET / 18:30 BST .

Junte-se ao #BattleofVerdansk e experimente a revelação mundial de Call of Duty: Vanguard



- 19/08

- 10:30 PT

- Verdansk pic.twitter.com/N0efSm5nOA - Call of Duty (@CallofDuty) 16 de agosto de 2021

Vanguard, agora é certo, acontecerá durante a Segunda Guerra Mundial, e provavelmente se concentrará nas quatro locações que aparecem no trailer. Você pode ver um ninho de atirador, um campo de batalha no deserto, uma floresta alemã e uma praia cheia de destroços de aeronaves, sugerindo os principais campos de batalha da guerra no Frente Leste, Frente Ocidental, Pacífico e Norte da África.

Cada um dos quatro lugares apresenta uma face oculta dentro da cena, com alguns nomes (Petrova na primeira cena e Sgt. Kingsley na terceira) potencialmente também sugerindo personagens que aparecerão no jogo - talvez mesmo representando dois dos quatro que aparecem no final do trailer.

Além disso, porém, teremos que esperar mais alguns dias para descobrir o que mais a Activision tem a oferecer.

E se você está planejando dar uma espiada no dia 19 de agosto, certifique-se de ter feito login com bastante antecedência - experiências anteriores mostraram que os servidores podem ficar sobrecarregados rapidamente durante eventos especiais.