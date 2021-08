Call of Duty: Vanguard será revelado em 19 de agosto?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Vanguard está cada vez mais perto de ser oficialmente revelado, e o último lote de vazamentos faz aquele momento parecer genuinamente iminente. Os arquivos do jogo adicionados ao Call of Duty: Warzone como parte da atualização da quinta temporada foram minados para alguns detalhes importantes.

Por um lado, uma data está sendo divulgada para o lançamento no jogo do novo título COD, que deve envolver um evento Warzone ao vivo, assim como Black Ops: Cold War conseguiu. Aparentemente, ocorrerá em 19 de agosto de 2021.

Não se sabe exatamente qual forma esse evento assumirá neste estágio, mas parece haver consenso em torno de seu momento. Além disso, porém, os mineradores de dados têm olhado para a atualização da quinta temporada que foi implementada nos consoles PlayStation ontem, antes do novo conteúdo cair na Warzone e na Guerra Fria ainda hoje.

Aparentemente, inclui imagens promocionais do Vanguard que confirmam o título do jogo, o cenário da Segunda Guerra Mundial e os nomes de pelo menos três operadores (Lucas, Polina e Wade). As imagens indicam que haverá novamente um pacote de geração cruzada para pessoas que procuram atualizar para os consoles de próxima geração, ao lado de uma edição Ultimate que provavelmente trará mais extras.

Call of Duty: VANGUARD

Teatro do Pacífico da 2ª Guerra Mundial.

Contém alguns mapas remasterizados do CoD WaW (não está claro quais deles no momento).

A Treyarch está ajudando no desenvolvimento. #CallofDuty #CODVanguard #CoD pic.twitter.com/4B41SMXavZ - Solidas (@ solidas6) 12 de agosto de 2021

A Activision está no modo lança-chamas, queimando esses vazamentos conforme eles acontecem, então o Tweet que incorporamos acima pode desaparecer em um certo ponto, mas todos os sinais estão apontando para que o Vanguard se torne muito mais do que apenas um boato muito em breve.