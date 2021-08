Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Activision acaba de realizar a chamada de lucros do segundo trimestre de 2021, e a chamada ofereceu mais de um pedaço saboroso de informações de Call of Duty à medida que se desdobrava - em particular, temos algumas novidades onde a próxima entrada principal da série está preocupado.

Durante a chamada, foi confirmado em primeiro lugar que o jogo, que ainda não foi anunciado oficialmente, mas há muitos rumores de se chamar Vanguard , será lançado em ambos os novos consoles (ou seja, PS5 e Xbox Series X / S) e também no geração mais antiga composta por caixas PS4 e Xbox One.

Isso não é nenhuma surpresa, mas ainda é bom saber. Afinal, dados os duzentos milhões de jogadores em potencial que ir para a próxima geração serviria apenas para COD, ficaríamos muito surpresos se ele tivesse decidido mergulhar.

O outro pedaço interessante foi uma menção do presidente e diretor de operações da Activision Blizzard, Daniel Alegre, que disse que o jogo acontecerá em "um ambiente que nossos fãs conhecem e amam". Isso não confirma inteiramente que o jogo, como vazou, vai ser outra entrada WW2, mas certamente restringe as outras opções.

Teremos que esperar por uma revelação completa, no entanto - o jogo será revelado em um evento ao vivo Warzone em breve, mas não há data ou confirmação disso ainda.