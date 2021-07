Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War estão recebendo sua próxima grande atualização em breve, com o patch Reloaded da 4ª temporada chegando em 15 de julho de 2021.

A atualização, que não é nenhuma surpresa após as mudanças anteriores no meio da temporada, traz novo conteúdo para o Battle Royale do COD, e um novo mapa de zumbis para a Guerra Fria.

Provavelmente, a maior mudança em Warzone é a adição de um novo killstreak ultra-raro, a familiar Sentry Gun dos jogos multiplayer. Ele rastreia e atira em alvos por um minuto, uma vez implantado, e pode ser um verdadeiro incômodo em círculos finais apertados.

Há também um novo modo de jogo, Payload, que é uma grande novidade para o jogo. É um modo baseado em objetivos 20v20 onde os jogadores têm que escoltar veículos para destinos marcados competindo uns com os outros. Se for um sucesso com os jogadores, poderemos ver o início do verdadeiro multijogador Call of Duty free-to-play aqui.

Além disso, obteremos uma série de novas skins e pacotes de loja, incluindo algumas opções bastante out-there. Há também um novo SMG para destravar, os OTs 9. Ele contém um alto número de danos e taxa de tiro, mas tem cartuchos menores para equilibrar as coisas. Uma maça para corpo a corpo também entrará na lista.

Há muitos mais detalhes para vasculhar no post completo do blog da Activision , então verifique para saber mais, incluindo detalhes sobre as mudanças que ocorrerão nos modos de jogo multijogador e zumbis do Black Ops Cold War.