Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War receberam, cada um, um aumento gráfico, com a Activision lançando recentemente o mais recente pacote de textura de alta resolução.

O pacote mais recente, que se torna o quinto a ser lançado para jogadores do Warzone, está disponível para consoles de PC, Xbox e PlayStation, com o download exigindo cerca de 7 GB de espaço livre.

O pacote é ideal para monitores com resolução de 1440p e superior, o que o torna acessível para quem usa um Xbox One X, PS4 Pro, Xbox Series X | S e PlayStation 5.

Como com as melhorias anteriores nos gráficos, espera-se que o quinto pacote de textura defina melhor os pontos mais finos de Verdansk - como árvores e exteriores de edifícios - de distâncias próximas e distantes, bem como as armas e modelos de jogadores que percorrem o mapa.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 28 Junho 2021

Para verificar se você tem o pacote de textura mais recente disponível para instalação, assim como os quatro anteriores, simplesmente carregue a tela do menu principal do Warzone e empurre o stick direito em seu controlador.

A partir daí, você deve ver uma seção chamada Modern Warfare Texture Packs, com um ícone verde Instalado no lado direito se você já tiver as últimas atualizações gráficas prontas para ir. Naturalmente, selecionar um para instalação o levará para a Microsoft Store ou PlayStation Store para concluir.

Supondo que você tenha espaço para download, essas atualizações são um acéfalo real. Não apenas melhoram drasticamente a imersão e sensação de Verdansk 84, mas também têm um efeito muito real no jogo - gaivotas incômodas e folhas de árvore parecem muito menos com um inimigo saltando de paraquedas, para citar apenas um benefício.

Escrito por Conor Allison.