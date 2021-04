Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A grande semana de Call of Duty: Warzone continua, com um novo trailer bombástico mostrando vislumbres do mapa atualizado que deve estrear hoje como parte do lançamento da 3ª temporada.

É um trailer dos anos de glória do COD, repleto de celebridades e estrelas do esporte de todo o mundo (Jack Grealish fazendo uma aparição de estrela para representar a Super Premier League).

Quem estiver prestando atenção pode perceber que a primeira parte do trailer é exatamente igual ao clipe que vazou há cerca de um mês, alimentando enormes quantidades de rumores e especulações.

Há muito mais no corte final, no entanto, incluindo efeitos que realmente parecem completos e uma boa demonstração do armamento e da loucura que um jogo de Warzone pode oferecer se você tiver sorte.

Agora sabemos com certeza que tudo isso está inaugurando uma nova era para o jogo Battle Royale, com o mapa de Verdansk transportado de volta no tempo até 1984 e ganhando uma série de novos pontos de interesse como resultado.

Como o trailer também conclui, só agora o jogo pode ser realmente chamado de livre para jogar para todos, com o Xbox apenas deixando de pagar por acesso multijogador em jogos gratuitos - Warzone pode ser jogado em consoles ou PC sem nenhum custo (e nós realmente recomendo que você experimente!).

Escrito por Max Freeman-Mills.