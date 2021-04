Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone finalmente começou o processo tão esperado de renovação de seu mapa na noite passada, tratando os jogadores em um modo de jogo por tempo limitado que culminou na destruição de Verdansk por uma bomba nuclear tática.

O evento foi inicialmente atormentado por problemas de servidor do lado da Activision, no entanto, com hordas de jogadores incapazes de acessar o evento. Uma solução astuta do desenvolvedor Raven Software reduziu a contagem de jogadores de 150 para 100, o que parecia lidar com o gargalo e permitir o acesso da maioria das pessoas.

Intitulado "The Destruction of Verdansk Parte 1", o evento fez com que os jogadores fugissem de uma horda de zumbis em todo o mapa e se transformassem nesses monstros se morressem. Depois de cerca de dez minutos, com os trajes Juggernaut em jogo, a mesma conclusão foi alcançada independentemente do que os jogadores tentassem - Verdansk sendo destruído em uma cena curta.

Uma trilha sonora de piano assombrosa também mostrou que alguém na Raven definitivamente se lembrava dos créditos de abertura de World War Z - a música era divertidamente semelhante à faixa do Muse naquele filme.

Depois que o modo de jogo expirou, os jogadores foram deixados para uma nova versão do mapa menor da Ilha Rebirth definido à noite, enquanto Raven se prepara para lançar a nova versão de Verdansk, que se passa na década de 1980.

Esse mapa será lançado em outro evento ao vivo em breve - às 20h no horário do Reino Unido (ou 12h PT) em 22 de abril, e os jogadores estarão ansiosos para desbloquear o modo main battle royale mais uma vez.

Enquanto isso, quase em segundo plano, o passe de batalha da 3ª temporada foi lançado com novas armas e operadores para desbloquear e equipar, incluindo a nova submetralhadora PPSH, uma das favoritas dos CODs da 2ª Guerra Mundial no passado.

Escrito por Max Freeman-Mills.