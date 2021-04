Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Mobile está indo cada vez mais forte e claramente desempenhando seu próprio papel na reconfirmação infinita do COD como uma das franquias mais poderosas dos jogos.

O atirador móvel atraiu muitos jogadores, com milhões de usuários se cadastrando para desfrutar de uma experiência menos desgastante do que o console principal e os jogos de PC, que ainda oferecem muita adrenalina.

Assim como Black Ops: Cold War e Modern Warfare antes dele, COD: Mobile agora opera em uma rotação de conteúdo sazonal, mas suas atualizações são mais regulares, chegando a cada mês. A 3ª temporada está prestes a cair, evocativamente chamada de Tokyo Escape e trazendo uma nova passagem de batalha para trabalhar, junto com novos mapas.

Matt Lewis, vice-presidente de produto e gerente geral da Call of Duty: Mobile, acha que isso representa tudo o que sua equipe está almejando com as quedas sazonais do COD Mobile. “O passe de batalha é o melhor que já tivemos, os personagens parecem fantásticos” e ele está particularmente animado com uma skin desbloqueável para o Bizon SMG que os jogadores podem equipar - “Eu sou um grande fã do Bizon”.

Ele não subestima os desafios de manter o tipo de calendário de conteúdo que o jogo conseguiu, no entanto - "É muito difícil entregar coisas totalmente novas todos os meses. Isso não é apenas do aspecto criativo, mas também da produção realidades de mudar as coisas a cada quatro a cinco semanas. É muito, muito, difícil. Mas vemos a forma como os jogadores respondem a isso. Portanto, é algo que continuaremos no futuro. "

Essa dedicação em dar aos jogadores o que eles querem ganhou elogios do jogo de sua base de fãs, como Lewis alude, e também se compara favoravelmente ao fluxo mais lento de mudanças para outras seções COD, em particular Warzone.

No entanto, a integração cada vez mais estreita de Warzone e outros títulos COD não significa que você pode esperar que COD: Mobile seja incluído no pacote tão cedo. Eles continuarão se promovendo, mas o COD Mobile relacionado à história ou às temporadas que acontecem em Warzone ainda está longe de ser uma perspectiva provável.

Outra área que será significativa para o avanço do jogo, no entanto, é o crescimento contínuo do cenário de esportes eletrônicos. Isso é resumido de forma mais clara no recentemente anunciado Call of Duty: Mobile World Championship, que começa em 3 de junho de 2021 e apresenta um prêmio em dobro de mais de $ 2 milhões.

Qualquer jogador tem a chance de se classificar por meio de uma competição dentro do jogo, mas o tamanho desse prêmio em dinheiro mostra como a popularidade do COD: Mobile está se traduzindo em jogo competitivo.

Lewis está calado sobre o que vem por aí para o jogo, após o lançamento da 9ª temporada, como você esperaria, mas com novas armas e mapas sendo adicionados o tempo todo, certamente parece um ótimo momento para jogar.

Escrito por Max Freeman-Mills.