Call of Duty Warzone: O que há de novo na terceira temporada?

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone se instalou bem e verdadeiramente em Caldera agora, depois de acenar adeus ao mapa original, Verdansk, no lançamento do jogo da linha principal de 2021, COD Vanguard.

As coisas também estão ficando bem selvagens na última temporada, com a chegada dos gigantes Godzilla e King Kong na ilha. Descubra todos os detalhes, abaixo.

Temporada 3 de Warzone, legendada Armas Classificadas, lançada em 27 de abril, para que você possa aconchegar-se a ela no jogo agora.

Esta estação do tamanho de um monstro está agora desclassificada



Há um monte de detalhes na imagem acima sobre o que chegou na estação, mas nós o dividimos abaixo.

Há uma série de mudanças como parte da estação, por isso as separamos em seções para você. Você pode conferir as notas completas da atualização para obter todos os detalhes granulares.

A tão esperada e muito esperada chegada do Godzilla e do King Kong à ilha fará parte de um evento de tempo limitado chamado Operação Monarch. Sabemos que os dois monstros estarão realmente na ilha graças a vislumbres em trailers como o que está abaixo.

Seja uma força contra a força da natureza



Você pode vê-los se movendo e lançando enormes ataques.

O importante é notar que este evento não é imediato - está previsto para acontecer em 11 de maio (esperamos que dure pelo menos alguns dias para que você tenha algum espaço de manobra para organizar uma sessão).

Existem quatro novas armas para Warzone e Vanguard. Uma nova espingarda de atirador, a M1916, é acompanhada pela espingarda de assalto Nikita AVT e você pode obter ambas de graça, nivelando seu passe de batalha.

Mais tarde na temporada, surgirá uma nova opção de luta corpo-a-corpo, na forma de um martelo chamado Junkyard Jet, provavelmente inspirado na força bruta do King Kong. Finalmente, um SMG chamado H4 Blixen também aparecerá em um certo ponto.

Algumas mudanças chegaram ao Pico, o topo do vulcão central de Caldera, terminando o trabalho de construção em andamento e transformando-o em uma fortaleza mais completa. Isto deve torná-lo ainda mais um ponto de gota quente do que já era.

Também novo é um ponto de interesse chamado Dig Site, onde enormes esqueletos insinuam um passado louco para Caldera, enquanto as áreas da Pista e da Lagoa estão recebendo mais pontos de cobertura, para torná-las um pouco menos abertas e vulneráveis.

O gulag, o salão de última oportunidade da Warzone, recebeu um novo mapa, aparentemente colocado no porão de um navio de carga. Já faz um tempo desde que o gulag recebeu uma nova rotação, portanto, isto poderia ser bem-vindo para aqueles que tendem a morrer muito enquanto brincam.

A atualização anterior para Warzone foi divulgada em 23 de março após alguns dias de teasers da Raven Software sobre o que isso implicaria.

Isso significa que se você não jogou desde antes da atualização, você vai querer garantir que o patch seja baixado independentemente da plataforma em que você estiver.

Esta atualização para Warzone foi focada principalmente na Ilha do Renascimento, o mapa menor que hospeda algumas das listas de jogos menos demoradas e mais casuais do jogo, mas também houve algumas mudanças significativas que se aplicam à Caldera.

A ilha com sabor de Alcatraz tem sido um dos pilares desde o seu lançamento ao lado de Verdansk há alguns anos, e este é o maior conjunto de mudanças que a atingiu desde então. Há alguns novos pontos de interesse para ajudar a dar cobertura a lugares como o pátio da prisão que antes eram muito abertos.

A iluminação do mapa também mudou substancialmente, enquanto a decoração em toda a ilha foi atualizada para refletir a supremacia dos vilões da Nova 6 da Stitch na fabricação de gás, no cânone ligeiramente complicado do mundo do Call of Duty.

Há um novo SMG para experimentar, o Armaguerra, que bate bem e com força a curta distância, mas também parece ter recuo suficiente para trabalhar a distâncias um pouco maiores também. Está também em rotação de saque no solo tanto para o Renascimento quanto para a Caldeira, para que você possa experimentá-lo lá fora.

Agora você pode encontrar gotas muito raras que deixam você desovar em uma estação de compra de ar que fica por alguns minutos - uma opção extremamente útil se você precisar comprar alguém de volta para a partida ou obter seu carregamento, mas você não tem uma estação de compra dentro do alcance.

Máscaras de gás e de proteção

Pequenos ajustes nas máscaras de gás significam que você pode agora deixar cair uma máscara para um colega de equipe, enquanto as mochilas de armadura agora exibem o número de placas que elas contêm, facilitando o gerenciamento de sua armadura uma vez que você já tenha uma mochila.

Há alguns ajustes de equilíbrio nas armas e seus acessórios, embora estes sejam granulares o suficiente para não causarem uma mudança dramática na meta neste ponto - você pode encontrar mais detalhes nas notas completas do patch aqui.

A última temporada de Warzone foi prolongada por algumas semanas para dar ao Corvo e às outras equipes de desenvolvimento mais tempo para preparar a próxima, mas a temporada 2 estreou em 14 de fevereiro.

Isso significa que você pode mergulhar na Caldera agora mesmo e verificar todos os novos conteúdos e ajustes.

Este é um conjunto seriamente grande de mudanças para a Warzone, mesmo pelos padrões de uma nova estação. Você pode encontrar todos os detalhes no blog Call of Duty aqui, mas nós tiramos os destaques abaixo.

Há quatro novas armas para desbloquear e usar durante a temporada, incluindo a espingarda de assalto KG M40 e a Whitley LMG no primeiro dia, ambas aparentemente embaladas com altos níveis de dano e recuo manejável.

O machado de gelo estreará em um pacote na metade da estação, enquanto o Armaguerra 43 SMG também sairá como parte da atualização da metade da estação.

Parte da história contínua de Warzone envolve a descoberta do gás Nebula V em Caldera, e vai desempenhar um grande papel de jogo. Novas atualizações de campo em torno do gás estão aqui.

Primeiro, Nebula V Ammo adiciona um clipe de munição tóxica à sua arma, não causando nenhum dano extra aos jogadores, mas acrescentando um efeito se você os abater - eles serão cercados por uma nuvem de gás para impedir aqueles que tentam reanimá-los, como o gás circulante faz.

Ainda mais potentes são as Bombas Nebula V, itens super raros que permitem desencadear um explosivo cronometrado para desencadear um mini-circulo de dois minutos do gás em uma área, bloqueando flanqueadores ou prendendo pessoas em um edifício.

Finalmente, a adição das Estações Portáteis de Descontaminação conta isto um pouco - elas permitem que você crie um porto seguro em Nebula V ou em círculo de gás, dando-lhe tempo crítico para curar e replacar sua armadura antes de seguir em frente.

Novos veículos chegaram nos modos Vanguard Royale, embora você só possa dirigir um - o novo bombardeiro.

Este avião de quatro homens pode derrubar cargas úteis que destroem caixas de carga e infligem danos maciços aos jogadores e veículos, de modo que as equipes podem procurar se concentrar em derrubá-los de AA Guns and Trucks. Os aviões padrão também podem causar danos significativos aos bombardeiros, embora, felizmente, eles estejam recebendo seu pool de saúde reduzido.

Também são novos os caminhões blindados de transporte que percorrem rotas definidas e se defendem com metralhadoras. Eles são difíceis de derrubar, mas deixarão cair o saque de cima, incluindo a chance de uma bomba Nebula V.

Pela primeira vez fora dos modos de tempo limitado, Warzone tem cenários PvE (ou, mais precisamente, PvPvE). Dois novos tipos de localização são guardados pela IA inimiga para que os jogadores saiam em lutas que poderiam alertar outras equipes sobre seu paradeiro.

A primeira é uma Fábrica Química, perto de Minas e Docas, em expansão em uma refinaria que já estava lá. Ela tem guardas de patrulha, e saques de alto valor junto com algum tipo de armadilha que os jogadores podem implantar. Além disso, sete novos laboratórios subterrâneos se abriram - vimos várias escotilhas e portas de bunker ao redor de Caldera, então você já deve saber onde elas estão, embora os círculos em seu mapa tornem as coisas mais óbvias.

Eles também são vigiados por esquadrões de soldados da IA, mas mantêm saque, incluindo máscaras de gás duráveis e munição Nebula V em potencial.

Tomando uma nota dos livros escritos pela Apex Legends e PUBG, estes novos balões pontilhados ao redor do mapa permitem que você faça zipline até uma altura e depois pule para um planador de pára-quedas para um novo local a centenas de metros de distância, dando a você uma maneira de rapidamente ultrapassar o gás ou sair de um compromisso.

Após uma enorme consternação, Raven anunciou recentemente que estava fazendo uma grande mudança para o equilíbrio na zona de guerra, com efeito imediato. Enquanto que quando a Pacific lançou o cronograma de compra de um loadout mudou, para fazer os jogadores esperarem mais tempo antes de estarem disponíveis, isso está sendo revogado.

Isto significa que a partir de agora, no segundo em que você tiver US$ 10.000 coletados, você poderá comprar uma queda de carga, independentemente de quando na partida que possa estar. A comunidade se regozijou após exigir a mudança por semanas, embora estejamos um pouco preocupados que isso signifique apenas que as melhores equipes em cada lobby terão suas melhores armas ainda mais rapidamente.

A Raven lançou recentemente uma atualização em meados da temporada para Caldera, ajustando uma carga de armas e corrigindo uma série de bugs, embora o jogo ainda tenha muitos problemas, incluindo um congelamento realmente freqüente quando você abre uma Estação de Compra.

É uma atualização bastante baixa em comparação com os lançamentos da meia estação dos meses passados, sem um tema principal ou novos eventos de mapas, mas se os desenvolvedores estão concentrando sua energia na correção de bugs e explorações, não estamos reclamando.

A única grande adição nesta atualização é um novo SMG, o Welrod Gun, que Raven diz ser uma opção de curto a médio prazo, como a maioria dos SMGs. Você pode desbloqueá-la ao conseguir matar enquanto mira os SMGs, e não deve ser muito onerosa para se apoderar dela.

Também estão incluídos na nova atualização uma série de ajustes às armas e seus acessórios, focando em particular o Bren, STG44 e MP40, todos eles talvez um pouco fáceis de usar desde o lançamento do Pacífico.

Elas são um pouco detalhadas demais para serem totalmente desenvolvidas, mas, em geral, mais recuo deve estar presente quando se usa meta acessórios como o Carver Foregrip nestas armas, tornando-as pelo menos um pouco mais desafiadoras em alguns compromissos.

Você pode encontrar detalhes completos de todas as mudanças, até a porcentagem, nas notas do patch que Raven postou aqui mesmo.

Warzone Pacific (como é chamado agora) está ao vivo agora mesmo, após o lançamento para todos em 9 de dezembro de 2021.

Isso significa que você está livre para explorar o novo mapa, Caldera.

Você pode obter um sentido para o novo mapa graças ao Tweet acima do Call of Duty, que revela suas principais regiões e áreas, que você também pode conferir em movimento graças ao trailer abaixo. Agora que o jogo está totalmente fora da natureza, você poderá ver muitas outras imagens de jogo também no YouTube, ou pular em si mesmo.

Temos muitos detalhes chave sobre como funciona a Warzone Pacific em comparação com a versão antiga - em particular, como o armamento funciona. Com três jogos de armas para equilibrar, é um pouco complicado.

Um novo modo chamado Vanguard Royale é limitado ao armamento Vanguard apenas por um período de tempo apropriado para o campo de batalha. Há também um modo Battle Royale de núcleo onde você pode misturar e combinar todas as armas que você também desbloqueou.

O Vanguard Plunder devolve o modo de coleta de dinheiro à lista também, para uma maneira mais relaxante de nivelar as armas.

Há novos veículos, incluindo aviões pela primeira vez, e caminhões antiaéreos para ajudar a combater a ameaça que eles representam. Os aviões são bastante simples de controlar e realmente letais, mas a boa notícia é que esses caminhões antiaéreos e os emplacements os destroem muito rapidamente.

Um post no blog quando o Caldera foi lançado tinha absolutamente muitos detalhes sobre a mudança do mapa, mas talvez igualmente emocionante como o novo local são algumas das muitas mudanças de equilíbrio que ele detalhava para o jogo em si.

Para um, cada partida recebeu uma enorme mudança - agora você só poderia comprar uma queda de carga quando as caixas livres caíssem no ar após alguns minutos em cada partida. Tendo aparecido no modo de jogo Verdansk Flashback, esta foi uma característica bem-vinda que tornou as lutas do jogo um pouco mais equilibradas, em nossa opinião.

A experiência gulag voltou, desta vez hospedada em um poço de mina, mas agora você voltará ao mapa principal depois de ganhar segurando qualquer arma e equipamento que você tivesse no final da luta - assim, conservar munições e táticas pode lhe dar uma vantagem quando você pousar.

O Poder de Parar foi completamente removido do jogo, e o Silêncio Morto foi retirado para se tornar mais raro e para se refrescar apenas após uma morte, em vez de infinitamente. O muito temido Kali Sticks melee também foi atingido por um nerf, enquanto as Granadas Atordoantes e os Sensores de Batimento Cardíaco também tiveram sua utilidade um pouco reduzida.

A maioria dos letais agora lidam com mais danos, com o Stim e o Snapshot Grenade levando buffs à sua utilidade (o primeiro lhe dá um aumento de velocidade enquanto o segundo tem um raio muito maior). Até mesmo a granada de engodo de baixo calibre conseguiu um búfalo para embalar pelotas de borracha que causam danos leves aos inimigos próximos.

As máscaras de gás não interrompem as animações com a freqüência com que costumavam (louvado seja), enquanto os novos recipientes de gás podem ser içados com ambas as mãos e detonados para danificar seus inimigos, tornando-os perfeitos para armadilhas. Você pode até anexá-los aos ziplines para dar uma surpresa desagradável às festas no topo dos edifícios.

Finalmente, a adição de áreas de água rasa em que você pode entrar permite que os jogadores embotem os efeitos do Tracker para se esconderem mais eficientemente, ou se agacharem para obter os benefícios do Cold-Blooded. Atirar um Molotov na água, enquanto isso, causa um efeito de fumaça que poderia oferecer uma cobertura útil.

Para ter uma noção completa de todas as mudanças de saldo, verifique as notas de correção para a atualização aqui mesmo (fique avisado, elas são extensas!).

Também estão recebendo alguns ajustes são contratos - com novos tipos de contratos entrando na briga. Os contratos de entrega de mercadorias são lançados por via aérea em uma caixa cheia de dinheiro e mercadorias no mapa para que qualquer um possa coletar, mas dê à sua equipe e somente à sua equipe o local exato onde ela vai cair.

Big Game Bounty, que alguém só poderá pegar uma vez por partida, marcará o líder do jogo para você caçar, dando a você um verdadeiro desafio e oferecendo maiores recompensas como resultado.

Finalmente, um misterioso Contrato Top Secret não aparece no minimapa e trará recompensas extra suculentas, mas lhe atribuirá um tipo de contrato aleatório sem que você tenha qualquer palavra a dizer sobre o assunto.

Além de todas essas mudanças no jogo, é claro, está a chegada do novo Ricochet anti-batota Call of Duty no PC, que será um grande impulso para os jogadores em todas as plataformas, graças ao jogo cruzado.

Um anti-batota a nível de núcleo, ele irá monitorar o jogo suspeito e os programas externos que influenciam o jogo, e espera-se que faça uma grande diferença na quantidade de batota que acontece nos lobbies públicos da Zona de Guerra.

Você pode ler mais sobre isso aqui, no site do Call of Duty.

Antes de sairmos de Verdansk pela última vez no início de dezembro, havia uma enxurrada de eventos ao vivo para desfrutar no mapa antigo, despedindo-se deste pátio familiar.

Gostamos da Operação Verdansk Flashback, que foi projetada para lembrar aos jogadores todas as vezes que eles tiveram em Verdansk - foi uma carnificina absoluta com constantes eventos dentro do jogo.

Houve também um evento ao vivo em andamento chamado Segredos do Pacífico, que encarregou os jogadores de reunir arquivos de informações no novo mapa, Caldera, para saber mais sobre ele antes que a migração ocorresse.

Finalmente, houve um modo de um dia limitado chamado Last Hours of Verdansk, um evento completo ao vivo que se despediu do lendário mapa, anunciando o início da Warzone Pacific. Ele encarregou os jogadores de controlar um bunker no final de um jogo, e foi uma diversão frenética que deu a seus vencedores um cartão de visita único para se vangloriarem.

Escrito por Max Freeman-Mills.