Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone está se preparando para algo grande - qualquer pessoa que entrou no jogo nas últimas semanas terá visto pelo menos algo que indique que as coisas estão prestes a mudar em Verdansk, e com a 3ª temporada chegando, muitos rumores sobre o que pode estar por vir.

Isso vai desde a probabilidade de novas armas até um evento ao vivo com potencial para alterar o mapa e a destruição da paisagem como muitos jogadores já sabiam, com tudo provavelmente para coincidir com o fim da batalha atual em 21 de abril. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a próxima temporada de Call of Duty: Warzone.

O atual passe de batalha para Warzone tem uma contagem regressiva para que os jogadores saibam quanto tempo mais eles têm para passar por seus níveis e desbloquear todo o seu conteúdo, e essa contagem deve terminar em 21 de abril. Isso torna esta a data mais provável para o início da próxima temporada.

Com isso dito, também é possível que a temporada não comece realmente até 22 de abril, dependendo de como a Raven Software e a Activision administram as coisas. De qualquer forma, quando o mês de abril terminar, devemos jogar a nova versão do jogo, completa com um novo passe de batalha para completar.

A terceira temporada parece que envolverá muitas mudanças na fórmula que tornou Warzone tão popular, e há muitos elementos diferentes a serem considerados.

Em primeiro lugar, há inúmeros sinais que apontam para o final da 2ª temporada, concluindo com um evento ao vivo de algum tipo envolvendo a destruição de Verdansk em um ataque nuclear, projetado para eliminar a ameaça de zumbis que tem se espalhado lentamente pela região nas últimas semanas .

Conforme o evento ao vivo zumbi se move ao redor do mapa, mais e mais locais são abatidos e mísseis começam a voar acima durante as partidas para demonstrar que há uma probabilidade real de um ataque destrutivo. Em alguns casos, eles também estão entrando em um estágio posterior do que o pretendido e indo para o solo.

Warzone não fez uma grande quantidade de eventos ao vivo até agora, a única exceção real sendo o anúncio da Guerra Fria, que fez os jogadores correrem em um modo de jogo especial para experimentar uma breve revelação do novo jogo. Esperançosamente, este evento nuclear pode abrir novos caminhos para o jogo, oferecendo algo mais próximo dos grandes eventos ao vivo que Fortnite, por exemplo, é especialista em fornecer.

Top jogos PS4 2021: os melhores jogos PlayStation 4 e PS4 Pro que todo jogador deve ter Por Rik Henderson · 15 Fevereiro 2021 Reunimos uma lista de jogos que vale a pena adicionar à sua biblioteca, com muitas pechinchas disponíveis também.

Os jogadores da zona de guerra têm esperado por anos para poder explorar um novo mapa em tamanho real para o jogo, com o mapa menor da Ilha Resurgence não grande o suficiente para realmente contar muito. Por um longo tempo, a suposição comum era que obteríamos um mapa definido nos montes Urais, trazendo um monte de locais multiplayer que foram definidos naquele local.

No entanto, vazamentos recentes indicaram que este mapa foi engavetado há algum tempo, em favor de uma nova versão do Verdansk que substituirá o mapa atual no início da temporada 3. Isso será definido na década de 1980, amarrando o jogo na linha do tempo usado por Call of Duty Black Ops: Cold War.

Imagens e filmagens do mapa surgiram depois que uma versão inicial de um novo trailer do jogo vazou, mas a Activision os tem apagado cuidadosamente da internet com reivindicações de direitos autorais (o que você pode dizer que torna ainda mais provável que pareçam genuínos).

Parece que o layout do mapa será o mesmo, mas os principais pontos de referência serão notadamente diferentes, com um centro menos construído, um estádio que tem muito menos telhado e nenhuma represa - em vez disso, há uma ponte alta para navegar. Se um novo skin de Verdansk vai cair bem na comunidade, ninguém sabe, mas está parecendo a mudança de mapa mais provável agora.

Um dos pilares do sistema de passes de batalha do Warzone é a introdução de pelo menos um novo operador para atuar como a frente para a temporada. Os passes anteriores introduziram Naga, Capitão Price e Ghost, para que pudéssemos receber alguém reconhecível nas campanhas da série.

Provavelmente, diremos olá para alguém da campanha da Guerra Fria, como Hudson, por exemplo - então, esteja pronto para ver muitos jogadores correndo por aí vestindo quaisquer novas skins lançadas no passe de batalha.

Da mesma forma, após a grande queda de novas armas quando a Guerra Fria se integrou à Zona de Guerra no final de 2020, o fluxo de novas armas voltou a uma taxa mais razoável e administrável (afinal, muitas das armas da Guerra Fria ainda não parecem totalmente equilibradas mesmo meses depois).

Os passes de batalha e as novas temporadas normalmente apresentam duas novas armas e também são geralmente incluídas como níveis gratuitos para garantir que todos tenham a mesma chance de desbloqueá-los sem ter que desembolsar quaisquer pontos COD.

Não temos certeza de que armamento teremos, mas estamos esperando um novo atirador da era da Guerra Fria, já que ainda há tão poucos disponíveis para escolher, enquanto outro LMG também pode ser bom. Nós descobriremos, entretanto, quando a terceira temporada chegar.

Escrito por Max Freeman-Mills.