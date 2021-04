Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tem havido todo tipo de especulação sobre o que vem por aí para Call of Duty Warzone, com a temporada atual muito obviamente se preparando para algum tipo de confronto nuclear para o mapa principal, Verdansk, como tem sido boato por meses a fio.

A teoria prevalecente é que o mapa será destruído no final deste mês para eliminar a ameaça zumbi atual, abrindo o caminho para um mapa totalmente novo para os jogadores explorarem. Exceto, agora parece que pode não ser tão novo assim.

Uma versão inicial que vazou de um trailer presumivelmente próximo de Warzone apareceu online e contém breves clipes de um novo mapa que se parece muito com Verdansk transportado no tempo até os anos 1980.

(Vazado) Novo anúncio da zona de guerra vazou com imagens do novo mapa



Primeiro vislumbre do Verdansk dos anos 80 https://t.co/MhwKJPJkMV pic.twitter.com/P9NO83cLxX - Idle Sloth (@ IdleSloth84) 31 de março de 2021

Existem áreas identificáveis como o atual aeroporto e estádio que parecem ser versões anteriores da mesma paisagem, e a mudança certamente faria sentido dada a integração ainda em andamento com Call of Duty Black Ops: Cold War . O novo mapa foi supostamente criado para ser lançado com aquele jogo, mas foi muito atrasado, e só agora estamos avançando em direção à linha do tempo de 1980.

Parece que o mapa será substancialmente diferente em alguns aspectos - por exemplo, a enorme barragem ao norte de Verdansk está se transformando em uma ponte alta com uma paisagem ainda mais aberta. No entanto, com a base de fãs clamando por novos conteúdos, o que pode ser visto como uma nova aparência em vez de uma configuração verdadeiramente nova pode não ser a mudança mais bem recebida.

Isso também vem no contexto do último patch de meio de temporada para Warzone que, apesar de um enorme tamanho de arquivo, parece ter feito pouco para resolver o domínio de armas como o AUG e FFAR, enquanto introduzia uma litania de novas falhas aos existentes regalias e ressurgindo exploits de invencibilidade que antes haviam sido considerados banidos.

Em suma, é uma época tumultuada para o explosivo jogo Battle Royale - estaremos de olho nas coisas conforme elas evoluem, mas esperamos que a Activision possa nos dar algumas notícias oficiais sobre seus planos para Warzone em breve.

Escrito por Max Freeman-Mills.