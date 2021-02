Call of Duty Mobile 2ª temporada: Novo mapa detalhado, nova arma chegando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile começou a provocar sua próxima atualização, compartilhando alguns detalhes interessantes sobre o que esperar quando Call of Duty 2ª temporada chegar.

Você deve se lembrar que a numeração das temporadas foi redefinida, com a 1ª temporada, New Order, em vez de com a 14ª temporada. Isso significa que a próxima temporada de 2021 será a 2ª temporada.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a próxima temporada de Call of Duty Mobile .

A próxima temporada de Call of Duty Mobile está prevista para começar em 11 de março.

Esperamos uma atualização do jogo um pouco antes disso, com o atual Battle Pass da 1ª Temporada expirando em 10 de março.

As provocações oficiais começaram para a próxima temporada de Call of Duty Mobile, revelando alguns detalhes interessantes do que esperar. Continuaremos atualizando conforme e quando novos detalhes forem lançados ou houver rumores.

Parece que o AS VAL será adicionado ao jogo. O AS VAL é um rifle russo com supressor integrado, projetado para ser furtivo, mas com grande poder de parada. Foi introduzido pela primeira vez em Call of Duty: Modern Warfare.

Uma nova arma está em construção!

Também vimos a confirmação de que um novo mapa será adicionado - Shoot House. Novamente, este é um mapa Modern Warfare, projetado para jogos MP. É uma matança, projetada para uma ação mais rápida.

Anteriormente, os desenvolvedores confirmaram que o mapa clássico de Nuketown voltaria ao jogo. Durante os meses de inverno, Nuketown Rússia substituiu o mapa normal de Nuketown - embora não haja confirmação de quando essa mudança ocorrerá.

Aqui está um rápido lembrete das adições da última temporada:

Novo Mapa MP Original - Recuperar

Novos Personagens - Personagens com o tema New Order a serem revelados no lançamento da temporada

Novo modo Battle Royale - Blitz (modo para 40 jogadores)

Nova habilidade do operador - Arma Gravity Vortex

Nova Classe BR - Desperado

Duas novas armas funcionais - Rifle de assalto - FR .556, Rifle de atirador - SKS

Novos modos de MP - Tiroteio 3v3, Ataque de mortos-vivos com 20 jogadores

Temporada 1: New Order Battle Pass - Novos personagens, armas, itens e mais

Evento Marquee - Luta pela Humanidade

Novos desafios sazonais

Várias atualizações de interface do usuário, equilíbrio de armas e otimizações de jogabilidade

