(Pocket-lint) - Existem certos acessórios nos quais você pode confiar no calendário de jogos, lançamentos que surgem como um relógio, e Call of Duty pode ser apenas um dos mais confiáveis. É uma série que lança quase um jogo por ano há eras absolutas agora, e com Black Ops Cold War firmemente lá fora agora, é hora de começar a olhar para o que vem por aí.

Os primeiros rumores e detalhes estão começando a circular em torno do que podemos esperar do Call of Duty de 2021, então reunimos todas as informações de que você precisa aqui. Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber.

Como já discutido, os jogos Call of Duty não tendem a funcionar em tempos de lançamento particularmente flexíveis - geralmente você pode esperar um para sair no outono a cada ano, e parece que 2021 não deve ser diferente nesse aspecto.

A sabedoria recebida até o momento tem o principal desenvolvedor do jogo como Sledgehammer Games , que anteriormente criou Call of Duty: Advanced Warfare e World War II, ambos lançamentos recebidos de forma relativamente sólida na série. Na verdade, parece que Sledgehammer estava inicialmente visando 2020 para seu jogo, mas que caiu para 2021, e Treyarch interveio para acabar com a Guerra Fria Black Ops.

Portanto, faria muito sentido que o jogo do Sledgehammer fosse finalizado este ano. A situação de desenvolvimento de Call of Duty é um labirinto hoje em dia, com pelo menos quatro grandes estúdios todos ligados à franquia - Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games e Raven Software, todos sob o guarda-chuva de propriedade da Activision, então pode ser que haja uma boa quantidade de colaboração acontecendo.

Quando se trata de plataformas, Black Ops Cold War pode ser novamente um guia firme para o que esperar de Call of Duty de 2021 - basicamente, será em um monte de plataformas. Os consoles da próxima geração estarão se aproximando de seu primeiro aniversário quando o jogo for lançado, então você pode esperar que eles levantem a bandeira para um jogo mais graficamente intensivo e de execução suave.

No entanto, ainda haverá dezenas de milhões de jogadores no PS4 ou no Xbox One, então o jogo certamente será lançado nessas plataformas também, e esperamos que haja multijogador multiplataforma e geracional, assim como oferece a Guerra Fria.

Se um ano a mais no forno pode levar o próximo COD a levar seus gráficos mais longe do que a Guerra Fria, ainda vamos ver, é claro, mas esperamos por ação em 4K e rastreamento de raios para garantir que tudo pareça o melhor.

É aqui que as coisas podem ser um pouco mais difíceis de prever do que você imagina - embora haja algumas coisas das quais podemos ter certeza quando se trata de um jogo COD, ainda existem algumas variáveis reais.

O que podemos confiar é que será um jogo de tiro em primeira pessoa com tempo de morte rápido e jogabilidade conturbada, e que virá com uma campanha relativamente curta, mas bombástica, ao lado de um componente multiplayer robusto. Esse multijogador terá vários modos de equipe em diferentes estilos de objetivos e usará novos mapas e, eventualmente, uma seleção de clássicos remasterizados.

O que foi dito acima é verdadeiro para quase todos os jogos COD, mas quando você olha para os jogos anteriores do Sledgehammer, você pode ver alguma variedade - em particular quando se trata do movimento do jogador. Advanced Warfare apresentou possivelmente o movimento mais profundo e radical em qualquer jogo COD até hoje, com saltos duplos, boosting e mais permitindo táticas verdadeiramente verticais.

Isso foi revertido já que os jogadores foram divididos por onde levou a série, mas é totalmente possível que veremos outro desvio da norma. Da mesma forma, a rota da segunda guerra mundial nos veria outro COD down-the-line com movimento limitado que depende mais da mira do que da travessia.

Seremos capazes de ter mais noção do que esperar em termos de jogabilidade, conforme mais informações chegarem antes do lançamento do jogo.

Outra questão em aberto é como o novo jogo se integrará com Call of Duty: Warzone, que já quebrou as expectativas de ganhar quase 100 milhões de jogadores. A integração com a Guerra Fria em dezembro de 2020 foi mais do que um pouco desajeitada e cheia de bugs, então temos que torcer para que da próxima vez que isso acontecer, para o COD 2021, as coisas corram mais suavemente.

No front da história, o que dissemos sobre o movimento do jogador é instrutivo - Sledgehammer criou dois CODs até agora, e eles são drasticamente diferentes: Advanced Warfare e World War II. O dinheiro seguro estaria em uma dessas franquias recebendo uma sequência, seja outro jogo da Segunda Guerra Mundial, ou algo definido em um futuro distante.

O cenário do jogo provavelmente será a maior variável tanto para a jogabilidade quanto para a história, em termos de tom e enredo, então será interessante ver o que acaba sendo escolhido. Quando tivermos mais noção disso, poderemos começar a tirar conclusões sobre a forma que sua história pode tomar.

Escrito por Max Freeman-Mills.