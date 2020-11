Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Black Ops Cold War está a poucos dias do lançamento, e a Activision, junto com sua linha de desenvolvedores COD na forma de Treyarch, Infinity Ward e Raven Software, finalmente esclareceu exatamente como Warzone vai se integrar com o novo jogo.

Já ouvimos rumores e boatos antes, mas isso é real - um fracasso total. Com efeito, parece que agora existem três jogos principais de COD avançando e por, presumivelmente, pelo menos um ano.

Em primeiro lugar, há Cold War, que trará sua própria experiência multiplayer e zumbis com suas armas sob medida e jogabilidade em um motor separado. Então você tem o Modern Warfare existente, que continuará a receber atualizações e conteúdo sazonal, e tem seu próprio arsenal em um motor de jogo mais recente.

Então, no meio, está Warzone, que roda no motor de Modern Warfare e continuará a fazê-lo - mas receberá itens e armas de ambos os jogos avançando.

Isso significa que todas as armas em Modern Warfare e Black Ops serão utilizáveis em Warzone, embora, por enquanto, as vantagens e equipamentos pareçam estar aderindo ao cronograma de Modern Warfare.

Para tornar isso mais simples, todos os três jogos irão compartilhar um sistema de progressão de experiência, dando aos jogadores 55 classificações para progredir e a opção de retornar ao prestígio ao início durante as temporadas. As partidas em todos os três jogos irão impulsionar sua classificação geral. Isso é um pouco bem-vindo de simplificação.

Essa sincronização acontecerá no dia 10 de dezembro, quando todos os jogadores terão suas classificações definidas para 1 e começarão neste novo mundo. No entanto, nenhum desbloqueio será revogado - é puramente uma alteração do XP.

Black Ops Cold War também compartilhará um Battle Pass com Warzone, assim como Modern Warfare fez até agora este ano, o que é bastante simples.

Em suma, esta é uma ótima notícia para uma teia de jogos que parecia que poderia se tornar realmente complicada - um sistema de experiência compartilhado entre os títulos cria uma espécie de universo Call of Duty compartilhado que provavelmente deve ter sido um pouco um sonho para a Activision alguns anos atrás. Ainda estaremos mergulhando na Zona de Guerra e na Guerra Fria muito em breve para ver como tudo se desenrola.

Você pode ler a postagem do blog na íntegra para ver todos os detalhes granulares sobre como isso deve funcionar no futuro.

Escrito por Max Freeman-Mills.