Call of Duty Mobile a 120 fps não é tão empolgante quanto você gostaria que fosse

(Pocket-lint) - A Sony Mobile e a Activision juntas anunciaram que Call of Duty Mobile - um dos melhores jogos de 2020 - passaria para 120fps, no lançamento do novo Xperia 5 II em setembro.

Isso é uma ótima notícia para jogadores com dispositivos que suportam 120fps, porque significa que você pode obter uma ação mais suave no jogo, preservando os detalhes conforme você se move. A tela deve, em teoria, ser capaz de preservar os detalhes do fundo quando você gira, por exemplo, para que os visuais permaneçam mais nítidos.

No Xperia 5 II, você precisa fazer duas coisas para que isso aconteça. Em primeiro lugar, você deve se certificar de que a tela do telefone está configurada para a taxa de atualização mais rápida - 120 Hz - e também alterar as configurações gráficas dentro do jogo. É aí que você encontrará o compromisso.

Ao entrar nas configurações de gráficos, você descobrirá que os rótulos de qualidade gráfica e taxa de quadros não são quantificados - em vez disso, você tem baixo, médio, alto, por exemplo, em vez de resoluções específicas ou fps.

É aqui que você encontrará "ultra" nas opções de taxa de quadros, com um indicador de que esta configuração superior está disponível apenas para multiplayer (o que é compreensível, já que multiplayer é uma experiência muito mais rápida do que Battle Royale).

Infelizmente, quando você clica na opção de taxa de quadros "ultra", a configuração da qualidade gráfica muda para média. Sim, médio. Você não pode selecionar um nível gráfico superior ao usar a taxa de quadros Ultra.

E isso é um grande salto na diferença visual dentro do jogo. Aqui está um exemplo da diferença entre gráficos médios e gráficos muito altos. Você notará que muitos detalhes foram removidos, especialmente nas plantas e nas texturas do solo.

Neste mapa - Crash - esta área em particular é a favorita dos atiradores e, sem esse detalhe gráfico, você está essencialmente eliminando parte do que pode escondê-lo no jogo. As texturas de superfície são realmente diferentes, mas são muito menos impactantes quando você muda para configurações médias.

Além disso, a qualidade gráfica média é onde os dispositivos de baixo consumo de energia funcionam, como os telefones da série Snapdragon 600, por exemplo, e não parece uma experiência emblemática se você fizer essa mudança.

Tendo jogado a 120 Hz nas configurações Ultra e nas configurações Max (o que permite que você tenha os melhores detalhes do jogo), nós simplesmente não achamos que vale a pena fazer uma troca. Claro, se você olhar de perto, a taxa de quadros do Ultra torna o jogo mais suave - mas você tem que perguntar onde está o seu ponto focal - se você está vendo as coisas passarem, sim, há uma diferença, mas se você está digitalizando o área inteira para o inimigo, não achamos que seja enorme. Até agora, não experimentamos um grande benefício em tempos de vitórias ou proporção K / D ao jogar na taxa de atualização mais rápida.

No final das contas, todos nós queremos tudo - gráficos de alta qualidade e taxas de quadros mais rápidas. Perguntamos à Activision por que isso não é uma opção e se isso vai mudar no futuro, e vamos atualizar quando tivermos uma resposta. No momento, acreditamos que a opção Ultra está disponível apenas no Sony Xperia 5 II - examinamos alguns outros telefones de 120 Hz e descobrimos que eles ainda não têm a opção, mas temos certeza de que isso mudará no futuro.

Escrito por Chris Hall.