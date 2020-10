Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Crash Bandicoot: On the Run! é o primeiro passeio móvel do nosso bicho favorito, com jogos King no comando sob licença da Activision. Mas não vai estar em suas mãos jogar assim que você pensa.

King promete um jogo clássico no estilo Crash no celular - com "correr, deslizar e pular" - pela Ilha Wumpa, incluindo batalhas contra chefes com personagens icônicos como Scorporilla e Dingodile.

Animado? Boa. Mas você precisará esperar até a "Primavera de 2021" para colocar suas mãos no jogo. Você pode pré-encomendar na App Store da Apple e na Play Store do Google agora, para que o jogo seja baixado automaticamente quando chegar.

É um título grátis para jogar também, mas King sendo o, hum, reis das compras no aplicativo - veja como a série Candy Crush se saiu - esse é o fluxo de receita pretendido para este título Crash. Suspeitamos que o fato de o Crash ser personalizável desta vez será apenas uma pequena parte do que isso acarreta.

Crash Bandicoot: On The Run! também é um multiplayer, então você pode entrar na ação com amigos no que King chama de uma experiência "multiplayer assíncrona", onde você pode correr ao lado de outros jogadores Crash customizados e construir sua própria equipe Bandicoot.

Vejo vocês na Ilha Wumpa no início de 2021, fãs de Crash!

Escrito por Mike Lowe.