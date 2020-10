Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Warzone está ficando assustador - Infinity Ward confirmou todos os detalhes do modo noturno que provocou no lançamento da 6ª temporada, revelando-o na íntegra como The Haunting of Verdansk, uma extravagância de Halloween por tempo limitado.

Ele está trazendo uma gama de modos de tempo limitado e ajustes para a fórmula BR padrão para dar aos jogadores um novo conjunto de prioridades refrescante para se concentrar por algumas semanas, não menos na forma de um modo noturno para o mapa de Verdansk.

Isso deve fazer com que os jogadores organizem seus loadouts de maneira diferente para obter alguma ótica térmica a bordo, ou execute Cold Blooded como uma vantagem para evitar ficar de fora como um polegar machucado.

Haverá também novos Trick or Treat espalhados pelo mapa com itens raros e projetos em oferta, mas com o risco de ter um lado ruim se você não tiver sorte.

O outro novo modo de manchete é Zombie Royale, uma reviravolta no formato que vê os jogadores mortos retornarem como zumbis vorazes, buscando matar operadores para ganhar seu retorno ao jogo propriamente dito. Parece muito divertido e uma ótima maneira de trazer zumbis para o jogo.

Também há skins vinculadas aos filmes Saw e Texas Chainsaw Massacre, e uma gama de novos modos de tempo limitado no multiplayer de Modern Warfare para experimentar também. Os modos aparentemente devem durar até 3 de novembro, proporcionando quinze dias de diversão, embora esperemos que os jogadores clamem por pelo menos modos noturnos para ficar em Warzone, que clama por essa queda de variedade visual.

Confira os detalhes completos de tudo o que está sendo adicionado no blog do Call of Duty e faça o download da atualização quando for implementada hoje.

Escrito por Max Freeman-Mills.