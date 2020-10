Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone veio para ficar, isso está claro. O modo Battle Royale free-to-play levou milhões de jogadores para seu enorme playground de mapa, Verdansk, e os sustentou ao longo de seis temporadas (até agora) de novos conteúdos e ajustes no mapa.

No entanto, como em qualquer Battle Royale, não há nada como um mapa completamente novo para revitalizar o interesse não apenas para os jogadores que podem ter caído, mas também para quem ainda está jogando, um pouco cansado do mesmo ambiente repetidamente.

Já sabemos há algum tempo que o lançamento de Call of Duty: Blacks Ops Cold War não vai atrapalhar o fluxo de Warzone - parece que os dois vão continuar de uma maneira relacionada, mas um pouco distante.

No entanto, um novo jogo sendo lançado é a oportunidade perfeita para Warzone obter uma atualização e atualização significativa, com a expectativa de que mais armas e operadores se juntem à luta para os jogadores usarem. Aparentemente, isso também será ampliado por um mapa invernal inteiramente novo.

Dataminers encontraram alguns arquivos de vídeo na última rodada do beta do Black Ops Cold War, e eles têm nomes de arquivos que parecem muito com novas áreas de mapas que estão chegando para Warzone, a maioria temática em torno de locais russos. A inclusão de uma área de "pistas de esqui" faz parecer que você pode esperar climas com neve, ainda mais do que as áreas mais altas do mapa de Verdansk.

Os nomes são Duga, Forest, Russia e Ski Slopes, cada um compreendendo um mapa multijogador que provavelmente formará um pedaço do mapa maior da Zona de Guerra, assim como era o caso na versão atual, com influências da Modern Warfare.

Se um novo mapa estiver realmente disponível, será um alívio para os jogadores experientes e também contrariará a tendência dos jogos de Battle Royale indo para o deserto para seus segundos mapas, embora dado o número de mapas multijogador, a Infinity Ward tenha que recorrer nessa área, não a excluiríamos a longo prazo.

Escrito por Max Freeman-Mills.