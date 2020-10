Call of Duty Mobile dá festa de aniversário com novas armas, mapas e uma boate

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile agora tem um ano. Tendo sacudido o mercado de jogos para celulares com sua marca de multiplayer de ritmo acelerado e uma opção de Battle Royale, o jogo ocupou os primeiros lugares no Android e no iPhone durante grande parte do ano passado. Ele teve mais de 300 milhões de downloads.

Para comemorar o aniversário, há uma grande temporada planejada. Como uma pequena peça de celebração, há um local chamado The Club. Você pode entrar no clube apenas para se divertir, pegar uma bebida ou brincar com a Máquina de Aniversário que pode ganhar prêmios especiais.

Você poderá ganhar moedas para a Máquina de Aniversário apenas jogando e completando tarefas ou jogando minijogos. Há, por exemplo, um fliperama dentro do The Club, onde você pode jogar alguns jogos de fliperama antigos. Sim, jogos no jogo.

Fora da frivolidade, há um novo mapa para Battle Royale, baseado em Alcatraz. Este era um mapa Black Ops 4 e você poderá lutar em toda a ilha prisão.

Também há novas armas e scorestreaks a serem desbloqueados através do Battle Pass, bem como algumas mudanças no modo multijogador. O mapa Halloween Standoff retorna - que estava disponível pela última vez quando o jogo foi lançado - assim como a reprodução 10 x 10 retornando, o que nos deixou muito felizes, porque é incrível.

Um novo mapa, King, junta-se às opções de jogabilidade 1 x 1 ou 2 x 2, onde já vimos nomes como o Pine antes.

Finalmente, há Cranked, que é muito divertido e já foi visto em Call of Duty Ghosts . Em Cranked, depois de matar, você tem um cronômetro em execução para fazer a próxima morte, caso contrário, você explodirá. Simplesmente hein? Apenas certifique-se de manter a taxa de mortalidade ou será você que morrerá.

Finalmente, mais tarde na temporada, o Tático Perk será introduzido. Isso permitirá que você carregue uma segunda granada, mas você terá que completar o desafio Heavy Duty para ganhá-la.

A nova atualização da temporada já está disponível, então mergulhe e aproveite a festa.

Escrito por Chris Hall.