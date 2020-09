Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare implantou sua sexta temporada de conteúdo, com um patch disponível para jogadores em todas as plataformas agora ativando uma nova varredura de mapas, armas e operadores, além de algumas mudanças emocionantes para Warzone.

A maior mudança em Warzone imediatamente é a adição de um sistema de metrô para todo o mapa, que é um pouco complicado em como funciona, mas pode levá-lo a Verdansk muito mais rapidamente do que antes.

As estações, que substituem o que antes eram simples porões ao ar livre ao redor do mapa, têm spawns de itens que levam às plataformas, e os trens só viajarão para outras estações dentro do círculo de gás. Eles não se moverão, porém, se houver alguma luta a bordo, o que poderia criar uma dinâmica interessante.

A 6ª temporada também atualiza a pilhagem terrestre ao redor de Verdansk e adiciona duas novas armas - o rifle de atirador SP-R208 e o rifle de assalto com silenciador AS-VAL, ambos desbloqueáveis nas camadas gratuitas do novo passe de batalha. Farah e Nikolai, rostos familiares da campanha Modern Warfare, são os novos operadores que se juntam à luta.

Uma pequena mudança muito bem-vinda é um ajuste no equilíbrio do C4 e da espingarda Origin-12; o primeiro teve seu alcance de arremesso reduzido, e o segundo seu dano de curto alcance reduzido, ambos os quais poderiam ser mudanças significativas para o meta Warzone.

Haverá também um empate significativo com Halloween no final de outubro, ao que parece, com um modo noturno provocado para Warzone e várias skins e desbloqueios cosméticos disponíveis para uma variedade de operadores.

Uma série de novos mapas também estão chegando à rotação multiplayer, muitos deles adaptados do mapa principal de Verdansk, com novos modos também entrando na briga. O patch já está disponível, faça o download o mais rápido possível. Você pode ler informações completas e detalhadas sobre todas as mudanças no Blog da Activision e verificar as notas de patch da Infinity Ward para obter uma explicação ainda mais granular.

Escrito por Max Freeman-Mills.