Call of Duty Mobile muda para 120 Hz para jogos multiplayer mais suaves

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile mudará para 120 Hz, levando a uma ação mais suave em jogos multiplayer.

O anúncio foi feito por Chris Plummer, VP de celular da Activision, durante o lançamento do novo Sony Xperia 5 II . No anúncio, Plummer confirmou que a taxa de atualização de 120 Hz seria suportada nos modos multiplayer do jogo.

"Estou animado em compartilhar com vocês que Call of Duty Mobile será compatível com a tela de 120 Hz para uma experiência de jogo aprimorada. Esta nova e emocionante experiência de jogo a 120 Hz é apresentada no modo multijogador de Call of Duty Mobile e foi perfeitamente ajustada em colaboração com Sony Mobile em seu novo dispositivo Xperia ", disse Plummer.

As taxas de atualização mais rápidas são elogiadas há muito tempo pelos jogadores de PC e agora estão se espalhando para os jogos de console e móvel. O objetivo é reduzir qualquer desfoque que possa ocorrer porque a tela não consegue acompanhar as mudanças nos gráficos e isso é especialmente comum na jogabilidade frenética de um atirador como Call of Duty Mobile .

Atualmente, o recém-anunciado Xperia 5 II é o único telefone da Sony que suporta 120Hz e deve estar disponível a partir de meados de outubro. Mas existem muitos outros aparelhos no mercado que oferecem 120fps: tem o OnePlus 8 Pro , Samsung Galaxy S20 e os aparelhos Note, por exemplo.

A Activision nos confirmou que este não é um exclusivo da Sony Mobile, então estará disponível em outros dispositivos. Você pode esperar ouvir mais detalhes da Activision em um futuro próximo.

Escrito por Chris Hall.