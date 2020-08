Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após meses de especulação e provocações, o principal Call of Duty deste ano será revelado ainda hoje.

A revelação mundial de Call of Duty: Black Ops Cold War (ou COD: BOCW, como todos os garotos legais o chamam) acontecerá dentro de Warzone - o spin-off free-to-play de Battle Royale de enorme sucesso da Activision. Ainda não sabemos se ele será lançado online ao mesmo tempo ou algum tempo depois.

Aqui estão os detalhes sobre quando e onde.

A revelação mundial começará ainda hoje, quarta-feira, 26 de agosto, às 10h30 PDT. Aqui estão os horários para sua área:

Costa Oeste dos EUA: 10h30 PDT

Costa Leste dos EUA: 13h30 EDT

Reino Unido: 18h30 BST

Europa Central: 19h30 CEST

Infelizmente, não parece que a revelação mundial aparecerá online no horário de lançamento definido. Em vez disso, você deverá estar logado em Call of Duty: Warzone no PS4, Xbox One ou PC naquele momento (sugerimos que você esteja no jogo um pouco antes).

Além disso, parece até que você terá que concluir um contrato antes de poder assistir ao trailer do jogo. A conta oficial do Twitter @CallofDuty postou isso em seu feed, o que também sugere que você precisa fazer isso no mapa Verdansk:

Contrato ativo Verdansk. 26 de agosto. 10:30 PT. pic.twitter.com/z8SMZQnVlo - Call of Duty (@CallofDuty) 25 de agosto de 2020

Se ouvirmos sobre uma maneira diferente de ver a revelação mundial da Guerra Fria com antecedência, avisaremos você.

Um jogo adorável de Call of Duty: Black Ops Cold War, basicamente!

Suspeitamos que o foco principal do trailer de revelação será a campanha, considerando que todas as provocações até agora focaram no cenário e no tema: as tensões dos anos 1960/70 entre os EUA e a URSS. Pode haver um pouco da Guerra do Vietnã também.

Você pode ler mais sobre o próximo COD em nosso extenso resumo aqui: Call of Duty: Black Ops Cold War data de lançamento, rumores, formatos e tudo que você precisa saber .

Escrito por Rik Henderson.