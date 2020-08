Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após meses de eventos teaser em Warzone e muita especulação em outros lugares, a Activision confirmou oficialmente Call of Duty: Black Ops Cold War como seu último jogo da série FPS.

Um novo vídeo teaser estendido foi postado na quarta-feira, 19 de agosto, que explica as picadas de "conheça sua história" que as pessoas têm visto surgindo online e em COD: Warzone . Também revela a data da revelação mundial da Guerra Fria: quarta-feira, 26 de agosto de 2020.

Embora apenas agora confirmado, o nome da Guerra Fria e o período de tempo são rumores há algum tempo.

Como Modern Warfare , o jogo representará uma espécie de reboot, já que o primeiro Black Ops foi ambientado nos anos 60, quando a Guerra Fria no mundo real começou. No entanto, há relatos de que grande parte da ação no último lançamento poderia ocorrer em um período ligeiramente posterior - provavelmente no final dos anos 60 / início dos 70, quando a Guerra do Vietnã estava no auge.

Certamente, muitas das especulações sugerem que a Guerra do Vietnã será um fator importante no novo jogo - com os primeiros rumores afirmando que o jogo teria isso mesmo em seu título.

De qualquer forma, depois dos jogos mais modernos (até futurísticos / sci-fi) de Call of Duty dos últimos tempos, estamos ansiosos para jogar novamente no passado. E vai ficar muito grudado na apresentação da próxima semana.

Escrito por Rik Henderson.