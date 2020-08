Como usar o Gunsmith no Call of Duty Mobile

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Mobile passou por grandes mudanças na 9ª temporada do jogo. Uma das grandes coisas é a introdução do Armeiro.

Um elemento é uma expansão no número de carregamentos que você obterá - até 10 - mas também uma expansão no número de armas no jogo, com um grande número de modificações para cada uma delas.

É assim que tudo funciona para que você possa aproveitar ao máximo o Gunsmith.

Gunsmith é uma opção de personalização avançada em Call of Duty . Na versão móvel do jogo, você pode adicionar acessórios às suas armas desde o lançamento do jogo. Pode ser um carregador extenso, um supressor ou coronha, cada um mudando a aparência e as características de uma arma.

O armeiro torna as modificações muito mais amplamente disponíveis, aumentando muitas vezes as opções. Anteriormente, havia versões de armas que você poderia ganhar (e ainda existem), mas personalizar suas armas agora é muito mais interessante.

A opção Armeiro está na seção de carregamento do jogo. Como dissemos na introdução, isso foi expandido para 10 slots, o que significa que você pode entrar efetivamente em qualquer partida com a escolha de 10 loadouts diferentes. Isso é muito espaço para armas personalizadas!

Na tela de abertura, basta tocar em "loadout" e, em seguida, tocar na arma. Isso o levará a todas as opções de armas divididas em categorias - assalto, atirador, LMG, etc. - e, uma vez que você tenha uma arma equipada, você pode personalizá-la totalmente tocando no botão Armeiro.

Você pode descobrir que algumas opções de arma estão bloqueadas. Isso porque você não atualizou essa arma o suficiente para acessar essas opções. Anteriormente, as atualizações de armas não iam muito longe, mas agora estão amplamente expandidas porque incluem todas as opções extras que o Gunsmith habilita, o que significa que todos terão que atualizar as armas ainda mais para obter todas as opções.

Você pode clicar no botão de atualização na parte superior da tela e usar suas cartas de XP de arma ganhas por meio do Passe de batalha para desbloqueá-las ou pode jogar mais partidas com aquela arma.

Você descobrirá que as armas que você usa muito são atualizadas mais rapidamente porque você basicamente desbloqueia os níveis à medida que as usa. Se você ficar sem cartas XP, apenas jogue mais com uma arma e você logo terá todas as opções de personalização.

Sim. Se você já desbloqueou ou foi recompensado com armas skinned em eventos ou temporadas específicos, você ainda pode acessá-los. Isso significa que você pode ter uma versão personalizada de um tema raro ou incomum.

Vá para a página do Armeiro de armas e toque em "camo". Você verá opções no topo para as opções "raras" ou "incomuns", que são skins anteriores que você recebeu.

Agora há muito mais opções de camuflagem para escolher, que você verá no lado esquerdo. Há muito para desbloquear e muito por onde escolher.

Agora vamos entrar na essência das coisas. Há um gráfico no lado direito da página do Gunsmith que mostra as estatísticas de cada arma - dano, precisão, alcance, taxa de tiro, mobilidade, controles - e você pode ter até cinco "acessórios" para cada arma.

Essas classificações serão alteradas com base nas modificações que você fizer em sua arma. Adicione um supressor e o alcance diminuirá, remova o estoque e você aumentará a mobilidade enquanto diminui a precisão.

As mudanças que você fará dependerão muito de como você deseja jogar com aquela arma e isso pode mudar de mapa para mapa. Em mapas pequenos como Shipment 1944, a mobilidade e a capacidade do magazine são importantes para que você possa ser rápido e reduzir o número de trocas de magazine - portanto, trocar um SMG por ele é ideal para o armeiro.

Você verá como os parâmetros da arma mudam conforme você faz modificações. Se você estiver travado, toque na pequena lâmpada para algumas sugestões, mas é melhor usar a tentativa e erro. Você também pode salvar várias versões modificadas diferentes de armas. Você pode acessar essas versões tocando em "projetos" na parte inferior da página.

Finalmente, também há vantagens a serem consideradas. Eles são desbloqueados conforme você atualiza as armas que adicionam algumas habilidades bônus. Às vezes, um privilégio é uma opção melhor do que uma das mudanças físicas da arma e vale a pena investigar também.

Depois de fazer todas as alterações, certifique-se de salvar sua nova arma aperfeiçoada - e certifique-se de equipá-la ao seu personagem também.

O sistema de eventos é dividido em três seções - Destaques, Sazonais e Diários. Essas são tarefas essencialmente em camadas que você pode concluir para ganhar recompensas. Basta fazer o login para obter recompensas diárias ao longo do mês e uma das coisas úteis aqui são as cartas de XP com armas. Eles podem ser usados para atualizar armas e desbloquear opções no Gunsmith.

Os eventos apresentados geralmente se concentram em tudo o que há de novo na temporada, assim como os eventos sazonais. Ambos também podem abrir mão de uma série de recompensas, mas em alguns casos você terá que prestar muita atenção ao que é necessário para se qualificar. Mas vale a pena ganhar essas recompensas e fazer as progressões de XP do Battle Pass.

O Battle Pass é essencialmente uma série de recompensas gratuitas que você ganha por jogar e progredir no jogo. Existem duas versões, o Battle Pass e o Premium Pass, que você deve pagar.

O Passe Premium dá a você acesso a mais dessas recompensas, mais skins de armas, mais personagens, emotes e até mesmo alguns retornos de CP para atingir níveis específicos, mas com o Armeiro, algumas dessas recompensas de armas são menos importantes porque você pode escolher o que quiser.

No final das contas, no entanto, o Gunsmith oferece muitas opções sem ter que pagar e com dinheiro real - basta jogar mais e as opções serão desbloqueadas.

Escrito por Chris Hall.