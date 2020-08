Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Activision anunciou que a nova temporada de Call of Duty Mobile , Temporada 9, começa no sábado, 15 de agosto.

Chamado de Conquest , ele trará um novo passe de batalha, modo de jogo, personalizações de armas e áreas de Battle Royale. Há até um multijogador atualizado com um novo mapa de proximidade, Provisão 1944. Quanto ao mapa Battle Royale do jogo, ele oferecerá quatro novos locais: Campground, Dormitory, Outpost e Radar Base. Eles têm o novo item Armor Plate para armaduras danificadas.

Os jogadores da 9ª temporada poderão personalizar ainda mais as armas com o Gunsmith. Existem mais de 50 novos acessórios, 20 novas retículas e 60 níveis de arma. Battle Royale também oferece suporte a Gunsmith. E com o novo passe de batalha, ele tem níveis gratuitos e premium com novos personagens, skins de armas e amuletos, quebra de pontuação e muito mais. A 9ª temporada também inclui diversas atualizações da interface do usuário.

1/18 Activision

Aqui está a lista completa de coisas novas:

Novo Mapa MP - Remessa 1944

Quatro novos locais do Battle Royale - dormitório, base de radar, posto avançado e acampamento

Temporada 9: Conquest Battle Pass - Novos personagens, armas, itens e muito mais

Novo modo - 10v10 listas de reprodução em destaque (na temporada 9)

Evento Marquee - Finest Hour - Conquiste cidades em um mapa virtual (na temporada 9)

Novos desafios sazonais

Nova mercadoria agora disponível na loja

Várias atualizações de interface do usuário, equilíbrio de armas e otimizações de jogabilidade

A Activision não detalhou totalmente todas as mudanças, mas compartilhou imagens (acima) que descrevem muito do que você pode esperar. Você poderá adquirir o Conquest na App Store da Apple ou na Play Store do Google.

Escrito por Maggie Tillman.