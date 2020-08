Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A longa espera acabou - a quinta temporada finalmente chegou para Call of Duty: Warzone e Modern Warfare, e trouxe claramente as maiores mudanças no modo battle royale até agora.

A Shadow Company, um novo grupo de operadores para os jogadores usarem, chegou e destruiu a cúpula anteriormente fechada do estádio do mapa. Isso transformou-o em um novo campo de batalha, com um concurso e um campo aberto no centro para disputar.

Além disso, a estação ferroviária de Verdansk foi reformada para ter muito mais complexidade e espaços interiores para combater, e um trem de pilhagem balançou para circular o mapa, oferecendo caixas de suprimentos para aqueles que quisessem ousar.

Esses são os tipos de mudanças de mapa pelas quais os jogadores estão clamando, e ainda há mais pequenos ajustes, incluindo a adição de ascendentes externos a muitos prédios altos no mapa para torná-los mais difíceis de acampar.

Porém, não há muitos ajustes nas armas, com Infinity Ward esclarecendo que as correções de equilíbrio ocorrerão no final da temporada, como aconteceu nas anteriores.

Também estão em jogo duas novas armas, a espingarda de assalto ISO SMG e AN-94 - continuará sendo visto como eles se saem na meta de armas em evolução. Existem também quatro novos mapas para o modo multiplayer de Modern Warfare, e uma variedade de novos modos de jogo em battle royale e multiplayer, então parece que a variedade é o tempero da vida aqui.

A única desvantagem, como sempre, é o tamanho do patch da atualização, que varia entre 36 e 54 GB, dependendo da sua plataforma, então faça o download o mais rápido possível para garantir que você não fique lento depois. Acesse o blog da Activision para ver uma análise detalhada de tudo o que está sendo adicionado.

Escrito por Max Freeman-Mills.