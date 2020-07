Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Call of Duty: o sucesso estrondoso de Warzon tem sido impressionante de se ver e fazer parte como jogador, mas é justo dizer que qualquer jogo do battle royale precisa de injeções de conteúdo para se manter atualizado.

No caso de Warzone, como em outros gigantes como Fortnite, isso significa uma estrutura sazonal que vê mudanças caírem no início de cada nova onda, junto com um novo Passe de Batalha para os jogadores agitarem.

A 4ª temporada está nos seus dias de crepúsculo, agora, algumas semanas antes do término do passe, e 5 de agosto está sendo divulgado on-line muito como a provável data de lançamento para a próxima temporada. O grande acréscimo nas manchetes, na medida em que qualquer um pode trabalhar com os teasers que estão sendo exibidos? Um trem.

Agora, isso é realmente mais emocionante do que parece - ao longo dos últimos meses, o Infinity Ward silenciosamente, sem anunciar nada, adicionou mais trilhos e túneis de trem ao mapa de Verdansk, conectando um circuito que agora pode executar um circuito em todo o lugar.

Um vídeo teaser enviado recentemente ao NICKMERCS, o streamer do Call of Duty, também adicionou uma séria fumaça ao fogo deste boato, como você verá abaixo.

Faz sentido, então, que ele esteja planejando colocar algo nesse circuito, e um trem em movimento com itens de alto valor pode ser uma maneira perfeita de atrair jogadores para novas estratégias e táticas.

Há também uma expectativa permanente de que o estádio, que ocupa um pedaço decente de mapa bem perto do centro, possa se abrir e se tornar uma área de travessia em vez de ser preservado pelos pilotos de helicóptero.

Independentemente disso, mal podemos esperar para a 5ª temporada cair - mudanças substanciais o suficiente para alterar a forma como o mapa é importante neste estágio, especialmente com um novo mapa parecendo uma possibilidade remota por enquanto.