Crash Bandicoot em breve disponível para dispositivos móveis

Além de uma sequência dos muito amados jogos de plataformas de console , em breve poderemos dar uma olhada no Crash Bandicoot em nossos dispositivos iOS ou Android.

Após um vazamento significativo em fevereiro, parece que o Crash Bandicoot: On the Run está chegando às lojas de aplicativos em breve.

Ele já foi lançado em alguns países, de fato - como parte de um lançamento suave -, mas um lançamento mais amplo é iminente. Uma conta oficial do Twitter postou um teaser ontem, o que certamente significa que em breve estará disponível.

Do vazamento anterior e de outras informações obtidas na página do Google Play para a versão beta (sob o nome Crash Bandicoot Mobile), On the Run parece ser um jogo infinito no estilo de corredor dos criadores de Candy Crush Saga, King. Não é "infinito", como tal, com análises abaixo afirmando que está dividido em níveis. Eles também apontam para uma série de falhas.

No entanto, também parece tranquilizador como um jogo Crash completo, até os saltos oportunos que você precisa fazer sobre os boxes.

Felizmente, todos os erros podem ser resolvidos antes do lançamento e em breve poderemos fazer o download deles mesmos. E então, como a máscara Aku Aku dizia: "Ooga Booga!"