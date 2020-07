Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A próxima temporada de Call of Duty Mobile estará em breve, prevista para 10 ou 11 de julho. Vai trazer um novo mapa - Highrise.

Highrise é um mapa menor, projetado para trazer à tona as habilidades de batalha de um quarto de perto. Está situado nos telhados, com dois blocos de escritórios opostos como pontos de reprodução e uma área aberta de vários níveis no meio do mapa.

O melhor deste mapa é que ele tem muitos espaços fechados, túneis de um bloco de escritórios para outro, então há uma chance de alguma ação nos espaços fechados, favorecendo aqueles que usam SMGs.

Não é tão simples assim, porque existe uma abertura no telhado, o que significa que aqueles que estão no centro do mapa serão capazes de atingir aqueles em níveis mais baixos, mas ainda há muito espaço interno, o que significa abrigo de algumas das sequências de golpes mais devastadoras. .

É importante ressaltar que é um mapa que oferece muita variedade, por isso será uma ótima ação multiplayer.

No momento, não sabemos o que mais virá na atualização, mas o Twitter oficial do Call of Duty Mobile mencionou que a personalização é o futuro, que alguns adotaram para sugerir que o Gunsmith pode estar vindo para o Call of Duty Mobile, permitindo maior personalização de armas.

Não há muito o que esperar, pois esperamos que esta atualização seja lançada até o final da semana.