Call of Duty: Warzone possui o grande pacote de ajuste e conteúdo que os jogadores aguardavam no meio da temporada, na forma de outro download realmente considerável.

O patch traz inúmeras mudanças , grandes e pequenas, juntamente com novos conteúdos e ajustes na jogabilidade. Embora talvez não seja o mais charmoso, o maior pode muito bem ser uma redução significativa no alcance dos danos do fuzil de assalto Grau 5.56 e da submetralhadora MP5, as duas opções padrão para a maioria dos jogadores atualmente.

Se isso acontecerá com uma mudança significativa na estratégia de meta-jogo ao longo do tempo. Mais atraente, porém, a Infinity Ward adicionou um novo tipo de contrato que parece muito divertido, chamado de Supply Run. Ao buscá-lo, sua equipe poderá comprar uma Estação de Compras distante dentro de um prazo. Isso fará com que o Station ofereça grandes descontos apenas para o seu esquadrão.

Outra grande mudança ocorre na forma de um novo modo Quads, que eleva a contagem de jogadores para 200 dos 150 existentes. Dado o quão Quads incrivelmente agitado já pode ser, isso poderia criar um começo bastante explosivo para a maioria dos jogos, à medida que os jogadores lutam por contratos .

Novos modos de jogo também estão em voga, e a Infinity Ward também adicionou o Juggernaut Royale, que adiciona ternos de Juggernaut à loucura, mais do que um pouco como o antigo poder de Thanos de Fortnite, para dar aos jogadores algo mais pelo que lutar.

Finalmente, um novo rifle sniper vem na forma do Rytec AMR, um semi-automático que dará alguma concorrência ao duopólio HDR, AX-50, enquanto um novo equipamento chamado Spotter Scope permite que você dê uma olhada detalhada em ambientes distantes e inimigos sem o brilho revelador de uma arma com mira telescópica.

Enquanto isso, em Modern Warfare, um novo mapa está sendo implantado chamado Cheshire Park, situado em Londres e com uma aparência agradável e imponente. O modo multijogador também está recebendo um modo de retorno, o Team Defender - um tipo de captura do modo de bandeira com apenas uma bandeira para as duas equipes garantirem.

A atualização está disponível agora em todas as plataformas, por isso recomendamos fazer o download o mais rápido possível, devido ao tamanho do arquivo, para que você possa mergulhar e experimentar as alterações.