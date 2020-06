Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O primeiro novo jogo de plataformas Crash Bandicoot em 12 anos foi anunciado, com telas e um trailer sendo lançados pela Activision .

Marcada como "a verdadeira sequência" da trilogia original (ignorando efetivamente The Wrath of Cortex, Twinsanity, Crash of the Titans e Mind Over Mutant no processo), Crash Bandicoot 4: Its About Time está sendo desenvolvido pela Toys for Bob - mais conhecido por seus jogos Skylanders e pela excelente coleção de remasterizações Spyro Reignited Trilogy.

Também ajudou a Vicarious Visions nas portas Xbox One , Switch e PC da Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, por isso tem muita experiência com a série.

O novo jogo será um jogo de plataformas em 3D, muito na tradição dos originais, mas com um "estilo de arte nova" e uma jogabilidade aprimorada para atualizar a série:

"Crash Bandicoot 4: Its About Time está sobre os ombros da jogabilidade de precisão básica pela qual todos nos apaixonamos nos anos 90", disse Paul Yan, chefe do estúdio.

"Esta nova e épica aventura abrange espaço e tempo, introduzindo novas formas de plataforma que os fãs de longa data e os novos jogadores irão gostar de dominar".

A história começa com Warped (Crash Bandicoot 3) e encarrega os jogadores de encontrar quatro Máscaras Quânticas que permitem que o Crash desvie as regras da realidade, incluindo a Máscara do Tempo que torna tudo mais lento e a Máscara da Gravidade, que pode transformar o mundo de cabeça para baixo baixa.

Assim como o Crash, parece que os jogadores serão capazes de assumir o controle de Tawna. Outros Bandicoots podem ser revelados a tempo.

O jogo estará disponível para PS4 e Xbox One a partir de 2 de outubro de 2020.