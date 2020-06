Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Call of Duty Mobile lançou a 7a temporada, com uma atualização para o jogo com cerca de 2 GB (no Android). Ele traz muitas mudanças, por isso é definitivamente uma atualização que você deseja obter no Wi-Fi antes da sua próxima partida.

A próxima temporada é chamada Radioactive Agent, um tema pós-apocalíptico apropriado, com todos os personagens, armas e itens normais para combinar.

Mas as maiores mudanças vêm com ajustes no jogo. A primeira coisa que você notará é uma nova introdução às partidas multiplayer, com um sobrevôo no mapa antes de começar. Parece muito bom também, os gráficos são de primeira qualidade.

Isso também foi acompanhado por uma trilha sonora mais visceral: enquanto as armas sempre soaram ótimas, ouvimos mais gritos e gritos quando as pessoas são atingidas, o que adiciona outra dimensão ao jogo, embora um pouco macabra.

Mas as mudanças reais vêm com uma expansão de 50% do mapa do battle royale, adicionando sete novas zonas para você jogar. Isso inclui um estaleiro, mercado negro e muito mais. Há também a adição de um tanque.

O tanque será jogado aleatoriamente no jogo, então será algo a ser observado - e evite se você não o tiver!

Há também um novo modo multiplayer chamado Attack of the Undead. Isso fará de um dos 10 jogadores um morto-vivo, que então precisará capturar e infectar os outros jogadores. O objetivo é sobreviver à medida que a horda cresce.

O Gulag - da Warzone - também está sendo adicionado e há um novo mapa multiplayer da Tunísia. Este é um mapa grande, com ruas sinuosas e muita variedade. Vai ser uma explosão de se jogar.

Como dissemos, a atualização já está disponível. Verifique sua loja de aplicativos.