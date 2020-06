Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Seguindo os passos de artistas como a Sony , a Activision anunciou que as iminentes novas temporadas de jogo para Call of Duty: Modern Warfare e Warzone e Call of Duty: Mobile serão adiadas por uma quantidade indeterminada de tempo em respeito ao turbulência sendo suportada por muitos nos EUA.

À medida que protestos e violentas respostas policiais repercutem em todo o país, as marcas de jogos estão reconhecendo que agora seria um momento difícil para lançar novos jogos, tanto da perspectiva do respeito quanto do ponto de vista comercial.

A quarta temporada compartilhada de Warzone e Modern Warfare estava prevista para cair amanhã, trazendo o Capitão Price como um operador ao lado de outras mudanças ainda não anunciadas, mas está em espera, e o mesmo vale para a 7ª Temporada de Call of Duty: Mobile, que teria como tema em torno de um novo agente radioativo e estava agendado para 5 de junho.

Compreensivelmente, o anúncio via feed do Twitter do Call of Duty não indica quanto tempo os atrasos provavelmente serão.

No entanto, ainda houve algum novo conteúdo de Call of Duty esta semana (e não apenas na forma de duos para o Warzone ). Um novo mapa foi implantado para o COD: Mobile, chamado Tunisia , que é uma adição colorida à lista, e um mapa de três pistas que os puristas devem aproveitar.

Ele tem um cenário urbano e várias linhas de visão variadas para torná-lo esperançosamente adequado para todos os estilos de jogo (sempre o objetivo ao criar um mapa para Call of Duty, mas nem sempre o resultado final). O mapa está disponível agora em vários modos, incluindo Team Deathmatch, Hardpoint, Domination e Search and Destroy.