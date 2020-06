Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Call of Duty: Warzone tem sido uma história de sucesso relativamente não qualificada até agora, de acordo com todas as métricas relatadas que vimos - possui dezenas de milhões de jogadores e já começou a atualizar e modificar sua jogabilidade ao longo do tempo.

Enquanto os jogadores ainda aguardam ansiosamente que a solução para o quebra-cabeça em andamento dos bunkers seja aberto em todo o mapa de Verdansk, e com o jogo e a quarta temporada de Modern Warfare com início iminente, os desenvolvedores por trás do Warzone fizeram um ajuste que foi solicitado desde que o modo foi iniciado.

Agora você pode fazer fila com um companheiro de equipe para jogar o battle royale no modo duos, onde até 75 equipes de dois disputam isso ao longo do jogo, em vez dos modos trios, quads e solos que até agora estavam disponíveis .

Tocamos algumas rodadas de duplas com um amigo neste fim de semana e podemos confirmar que ele se aproxima um pouco mais dos solos do que dos trios ou quads. Com isso, queremos dizer que é tão tenso quanto qualquer outra coisa e confia na cautela um pouco mais do que nos modos de equipe maiores, onde levar a luta para outros esquadrões agressivamente é uma tática legítima.

Warzone gerencia o impressionante trabalho de oferecer ação bombástica e momentos tensos, e é bom que seus diferentes tamanhos de esquadrão também mudem essa dinâmica à medida que você joga.

Enquanto isso, a terceira temporada da Modern Warfare e Warzone está prestes a terminar, com a quarta temporada começando em 3 de junho. Já sabemos que a novidade é o capitão da série mascote Capitão Price chegando como um operador jogável, mas se algum mapa muda ou acréscimos significativos serão feitos.