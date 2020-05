PS4 Call of Duty WWII totalmente gratuito no PS Plus a partir de hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A PlayStation chegou cedo com o primeiro jogo gratuito da sua linha PS Plus de junho. Call of Duty: WWII não é apenas parte disso, está sendo lançado hoje.

Isso significa que todos os assinantes do PlayStation Plus podem obter uma cópia gratuita do COD: WW2 - um dos melhores títulos de Call of Duty dos últimos tempos.

Ele revelou isso em um tweet da conta oficial do PlayStation Twitter, afirmando que é, de fato, parte da programação de junho, mas não há nenhuma palavra sobre o motivo de seu lançamento hoje.

Membros do PS Plus: Call of Duty: WWII faz parte da programação mensal de jogos para junho e estará disponível para download a partir de 26 de maio.



Compartilharemos detalhes adicionais de nossa programação mensal ainda esta semana. Aproveitar! pic.twitter.com/ECVwca1cXq - PlayStation (@PlayStation) 25 de maio de 2020

Um pensamento é que a formação de maio do PS Plus foi criticada pelos membros - composta por dois jogos sim, Farming Simulator 19 e Cities: Skylines.

Enquanto bons jogos, eles dificilmente representam variedade.

Portanto, um lançamento antecipado do COD: WWII poderia ajudar a apaziguar aqueles que desejam um pouco mais de ação com a coleta de trigo e o planejamento da rede de água.

Outra opção é que o lançamento esteja programado para coincidir com as vendas anuais do Days of Play, que começaram ontem, segunda-feira, 25 de maio. Há muitas pechinchas do PlayStation em oferta, incluindo 30% de desconto na assinatura do PS Plus. Um recente Call of Duty é uma proposta mais atraente.

De qualquer maneira, não estamos reclamando. Vemo-nos no campo de batalha (ahem).

