Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tão certo quanto ovos são ovos, a Activision lançará um novo jogo Call of Duty ainda este ano. Afinal, a série teve parcelas anuais desde Call of Duty 2 de 2005 (a primeira foi lançada em 2003).

Mas, o que já sabemos sobre isso? Qual estúdio está assumindo as rédeas desta vez? E será um título de última geração?

Esperamos responder a tudo isso e muito mais em tudo o que você precisa saber sobre Call of Duty: Black Ops Cold War.

Muito se falou sobre o próximo Call of Duty, especialmente considerando o sucesso do free-to-play COD: Warzone , mas alguns parecem ter estado longe do alvo.

Por exemplo, no final de abril, apareceu um vazamento online alegando que o nome do COD de 2020 seria Call of Duty: Vietnam . Seria, portanto, baseado durante os anos 60 / início dos anos 70 e ambientado durante a Guerra do Vietnã (principalmente).

No entanto, embora o período de tempo pareça estar correto - talvez até mesmo um dos locais - o jogo terá um nome diferente.

No final de maio, informações de diferentes fontes, incluindo o vazador de COD Okami (via Twitter) e Eurogamer , apontaram para o nome final sendo Call of Duty: Black Ops Cold War. E isso parece ter travado.

Então, no final de julho, uma imagem de uma suposta promoção do Doritos nos Estados Unidos apareceu, mostrando o logotipo completo de Call of Duty: Black Ops Cold War. Então, todas as apostas estão canceladas.

QUEBRANDO: Call of Duty: Logotipo da Black Ops Cold War vazou por meio do material promocional da Doritos (via @ModernWarzone ) pic.twitter.com/B63bX4P3Bj - Call of Duty News (@charlieINTEL) 26 de julho de 2020

O nome Black Ops sugere que a Treyarch está lidando com as tarefas de desenvolvimento desta vez, já que essa série é muito sua. E o tema também pode significar que, como Modern Warfare, isso poderia ser uma espécie de reinicialização, já que o primeiro Black Ops também foi definido durante a Guerra Fria (1962-1979).

A Activision também tem pregado peças dentro do COD: Warzone - deixando migalhas para a revelação da Guerra Fria em breve.

Primeiro, um avião espião no estilo da Guerra Fria foi descoberto quando os jogadores conseguiram usar um mod para PC para cortar as paredes de um dos bunkers bloqueados ocultos do jogo. Além disso, havia uma ogiva nuclear - outro indicador de um período de paranóia global.

Então, no início de julho, os arquivos de áudio apareceram no jogo de tiro online gratuito que também parecia apontar para a Guerra Fria Black Ops.

Os arquivos mencionam a palavra "Ascensão" e os números "7 15 1 2 19 7 25 6 13 6 7 15 14 0". Os fãs perceberam que são exatamente as mesmas palavras e números encontrados na introdução do Black Ops original.

Mais recentemente, no início de agosto, uma estranha falha na tela começou a aparecer com as palavras "conheça sua história" aparecendo por uma fração de segundo.

Parece ter começado em 7 de agosto, que é uma data importante tanto para a Guerra do Vietnã quanto para a Guerra Fria em geral, pois marca o dia (em 1961) em que o congresso dos EUA aprovou a resolução do Golfo de Tonkin dando ao presidente dos EUA na época , Lyndon B Johnson, os poderes de guerra para as forças americanas responderem aos ataques vietnamitas.

Alternativamente, pode se referir a 10 de agosto - uma data sugerida para um anúncio oficial do COD: BO da Guerra Fria - já que foi o dia (novamente em 1961) em que os Estados Unidos bombardearam o Vietcon com ataques de armas químicas. De qualquer forma, é intrigante.

E estes não são os únicos teasers atrevidos por aí ...

Em meados de julho, uma lista apareceu na Microsoft Store para um misterioso "atirador" da Activision chamado The Red Door. Ele também havia sido localizado anteriormente no banco de dados da PlayStation Store junto com o código "COD2020INTALPHA1" no ID de conteúdo.

Isso levou alguns - incluindo o Eurogamer - a acreditar que é uma versão alfa de Call of Duty: Black Ops Cold War, provavelmente acessível apenas para testadores.

Talvez o mais intrigante seja sua descrição: "Há mais de uma verdade. Se você for atrás de respostas, esteja pronto para questionar tudo e aceitar que nada será igual. A Porta Vermelha espera, você ousa passar por ela?"

Na verdade, esta demonstração está oferecendo aos dataminers muito o que analisar e acaba de produzir um acervo significativo de informações, principalmente na forma de nomes de mapas e dicas, como a lista abaixo.

Ele fornece os nomes das missões na campanha singleplayer do jogo, e o mesmo vazador também lançou codinomes para mapas multiplayer e modo zumbis. Será que tudo isso significa que um anúncio é iminente?

Além de uma longa campanha para um jogador (esperamos - embora Black Ops 4 fosse apenas para vários jogadores), alguns dos vazamentos apontaram para alguns dos mapas PVP que estarão disponíveis na Guerra Fria.

De acordo com @LongSensationYT (cuja conta no Twitter foi suspensa por razões desconhecidas), os clássicos do COD Nuketown, Jungle, Summit e Firing Range retornarão para a Guerra Fria, em forma remasterizada.

O vazamento foi retuitado por um endereço alternativo em 28 de maio:

Nuketown, Jungle, Summit e Firing Range já são mapas remasterizados chegando ao Black Ops



Deveria ter apenas remasterizado o original a este ritmo. - Tom Henderson (@_TomHenderson_) 28 de maio de 2020

Cada um desses mapas são verdadeiros favoritos de fãs, então seu retorno será muito bem-vindo, imaginamos.

Em termos de modos, um vazamento no Twitter sugere que o Blackout pode retornar. Originalmente adicionado ao Black Ops 4 em 2018, Blackout foi a primeira tentativa da franquia em um modo Battle Royale. Isso já foi refinado pela Warzone.

No entanto, Jeff Grubb do VentureBeat afirmou em junho que está programado para retornar à Guerra Fria Black Ops.

Em outra notícia chocante, Blackout vai voltar de alguma forma com Black Ops este ano. - Jeff Grubb (@JeffGrubb) 10 de junho de 2020

Isso é estranho, considerando o quão bem-sucedido Warzone continua a ser, mas não impossível, nós achamos. Especularíamos que o Warzone em si permanecerá conectado, mas separado do jogo principal, e ainda estará disponível para download gratuito, mas receberá atualizações temáticas do Black Ops Cold War.

A outra grande notícia é que Black Ops Cold War pode ver o retorno do modo Zombies - é uma parte amada da história do COD, e parece que pode retornar, de acordo com o mesmo datamining que descobriu esses nomes de missão.

Obviamente, é um conjunto de informações muito menos substancial, mas ainda mostra que esta fonte está confiante de que o modo Zombies retornará, o que deve entusiasmar muitos fãs com sua ação frenética de sobrevivência.

Ainda não temos a confirmação oficial do jogo, portanto, nenhuma data de lançamento real ainda. No entanto, é razoável supor que o próximo COD será lançado entre meados de outubro e o início de novembro.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) lançado em 25 de outubro de 2019, por exemplo, enquanto Black Ops 4 foi lançado em 12 de outubro de 2018.

Antes disso, a Segunda Guerra Mundial foi lançada em 3 de novembro de 2017 e a Guerra Infinita em 4 de novembro de 2016.

Além disso, as letras miúdas do vazamento da promoção Doritos mencionada anteriormente ( conforme encontrado aqui ) mostram que a competição começa em outubro, o que corresponde às nossas estimativas.

Esperamos ouvir mais no próximo mês, considerando que a Activision normalmente revelaria um trailer ou detalhes pelo menos um pouco antes da E3 de cada ano. E, embora não haja uma feira de negócios E3 este ano, esperamos que a editora siga uma programação semelhante.

Novamente, como ainda não temos a confirmação do jogo, não sabemos para quais plataformas ele será lançado. Mas podemos estar seguros de que estará disponível para PS4, Xbox One e Windows PC.

Pode ficar interessante se também veremos a estreia da franquia no Xbox Series X e PS5 . E, poderia estar chegando para plataformas de jogos em nuvem, como o Google Stadia?

Infelizmente, a Activision não tende a publicar jogos para o Switch (exceto para os remasterizadores Crash Bandicoot e Spyro). Afinal, a coleção remasterizada do Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk recentemente anunciada não está (ainda) planejada para o console da Nintendo.

Ainda não temos telas oficiais (ou que vazaram). Não há trailer no momento também.

No entanto, no início de junho, o Twitter foi inundado com comentários sobre clipes de supostos vídeos de jogo de 45 minutos que apareciam online.

Postado originalmente por @Walshburg, o clipe principal foi repentinamente atingido por solicitações de remoção, então não está mais disponível (um possível sinal de sua validade).

Eu também gostaria de deixar algo claro. @xgongggg está falsificando informações. Não deixe que seus vazamentos falsos acabem com suas esperanças. Não existe uma versão jogável do jogo à solta. Apenas imagens dele sendo reproduzidas. - Mark Walshburg (movido para @MarkyMarkBURG) (@walshburg) 4 de junho de 2020

No entanto, outros conseguiram fazer a gravação em tela das filmagens lançadas até agora, incluindo @TMTJulian_ , que afirma que o seguinte foi o que foi mostrado.

Call of Duty: Black Ops Cold War (COD 2020) Jogabilidade pré-alfa. pic.twitter.com/TfnkQzn8Gi - Julian ™ (@TMTJulian_) 3 de junho de 2020

Não é tão bonito - não há texturas reais ou tropas Black Ops específicas mostradas - mas considerando a ira que os pôsteres estão recebendo de fontes desconhecidas, incluindo pedidos de remoção, pode muito bem ser a filmagem pré-alfa reivindicada.

Atualizaremos quando mais vídeo e telas estiverem disponíveis. Também atualizaremos o restante desse recurso quando encontrarmos mais informações, então, marque-o se estiver interessado em ficar por dentro das últimas novidades em Call of Duty: Black Ops Cold War.

Escrito por Rik Henderson.