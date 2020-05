Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Tão certo quanto ovos são ovos, a Activision lançará um novo jogo de Call of Duty ainda este ano. Afinal, houve parcelas anuais na série desde o Call of Duty 2 de 2005 (o primeiro foi lançado em 2003).

Mas, o que já sabemos sobre isso? Que estúdio está tomando as rédeas desta vez? E será um título de próxima geração?

Esperamos responder a tudo isso e muito mais em tudo o que você precisa saber sobre Call of Duty: Black Ops Cold War.

Muito se falou sobre o próximo Call of Duty nos últimos tempos, especialmente considerando o sucesso do COD: Warzone free-to-play, mas alguns parecem ter sido muito diferentes.

Por exemplo, no final de abril, um vazamento apareceu online, alegando que o nome do COD de 2020 seria Call of Duty: Vietnam . Seria, portanto, baseado nos anos 60 / início dos anos 70 e definido durante a Guerra do Vietnã (principalmente).

No entanto, embora o período pareça estar correto - talvez até um dos locais -, agora não é o caso.

Em vez disso, informações de diferentes fontes, incluindo o vazador de COD Okami (via Twitter) e Eurogamer , agora apontam para o nome final de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Isso sugere com muita firmeza que a Treyarch está lidando com tarefas de desenvolvimento desta vez, já que a série Black Ops é praticamente o seu saco. Também poderia significar que, como Modern Warfare, isso poderia ser uma reinicialização, já que o primeiro Black Ops também foi realizado durante a Guerra Fria (1962-1979).

Os jogadores perspicazes do Warzone também encontraram algumas pistas para isso. Um avião espião do tipo Guerra Fria foi descoberto quando os jogadores conseguiram usar um PC mod para atravessar paredes de um dos bunkers trancados escondidos do jogo. Além disso, havia uma ogiva nuclear - outro indicador de um período de paranóia global.

Seriam esses espaços reservados para a integração da Guerra Fria de Black Ops no Warzone?

Ainda não temos confirmação oficial do jogo, portanto ainda não temos uma data de lançamento real. No entanto, é razoável supor que o próximo COD será lançado entre meados de outubro e o início de novembro.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) lançado em 25 de outubro de 2019, por exemplo, enquanto Black Ops 4 saiu em 12 de outubro de 2018.

Antes disso, a Segunda Guerra Mundial foi lançada em 3 de novembro de 2017 e a Guerra Infinita em 4 de novembro de 2016.

Esperamos ouvir mais no próximo mês, considerando que a Activision normalmente revelaria um trailer ou detalhes pelo menos um pouco antes da E3 de cada ano. E, embora não haja uma feira da E3 este ano, esperamos que a editora cumpra um cronograma semelhante.

Novamente, como ainda não temos confirmação do jogo, não sabemos para que plataformas ele será lançado. Mas podemos estar seguros sabendo que ele estará disponível no PS4, Xbox One e Windows PC.

O que poderia ser interessante é se também veremos a estréia da franquia no Xbox Series X e PS5 . E poderia estar vindo para plataformas de jogos em nuvem, como o Google Stadia?

Infelizmente, a Activision não costuma publicar jogos para o Switch (exceto os remasters Crash Bandicoot e Spyro). Afinal, a coleção remasterizada Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk, anunciada recentemente, ainda não está planejada para o console da Nintendo.

Ainda não temos telas oficiais (ou vazadas). No momento, não há trailer.

Atualizaremos quando alguns forem disponibilizados. Também atualizaremos o restante desse recurso quando descobrirmos mais informações; portanto, marque-o como favorito se você quiser acompanhar as últimas novidades de Call of Duty: Black Ops Cold War.