O Pro Skater de Tony Hawk está de volta, como um remaster do zero

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Pro Skater de Tony Hawk foi um dos jogos que mais nos atraiu para o PlayStation original - gastamos uma quantidade considerável de tempo e energia nele, com certeza. Agora está voltando, com os remasterizadores dos primeiro e segundo jogos da série a serem lançados em um pacote para PS4, Xbox One e PC.

Não é a primeira vez que éramos tratados com remasterizadores de jogos clássicos - eles receberam uma pintura HD para Xbox 360 e PS3 em 2012 - mas desta vez a Pro Skater 1 & 2 Remastered Collection de Tony Hawk está sendo reconstruída a partir do zero - graficamente, pelo menos.

Vicarious Visions refez todos os gráficos do jogo para um efeito aparentemente espetacular. O desenvolvedor também esteve por trás da excelente remasterização da Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, então sabe como lidar com uma série icônica de jogos com respeito, mas fazer com que pareça um lançamento moderno.

O trailer que acompanha, por exemplo, mostra uma aparência mais realista e realista do jogo, mas ainda mantém seu caráter.

Nos foi prometido que todos os mapas originais, skatistas e até músicas nas trilhas sonoras dos dois jogos retornariam. Mas também haverá muitos novos recursos. Não podemos esperar.

A coleção estará disponível a partir de 4 de setembro, por isso é algo muito ansioso.