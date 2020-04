Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Call of Duty Mobile continua a atualizar e atualizar, com a mudança para a temporada 6 trazendo um novo tema. Está indo para um tema ocidental nesta temporada, com bastante conteúdo.

Haverá novos mapas, incluindo o Mapa de Ferrugem de Modern Warfare 2. Isso o colocará no antigo pátio de petróleo no deserto, com muita variedade ao redor do mapa para atender a todos os tipos de tipos de jogos.

A 6ª temporada também trará Capture the Flag, que será jogado no mapa de ferrugem, como um "novo" modo multiplayer, embora seja clássico quando se trata de jogos multiplayer. Torneio irreal 2 alguém?

Há também um novo mapa do Saloon. Este será um pequeno mapa projetado para os modos Duelo 1v1 e Showdown 2v2 e estará entrando no jogo em meados de maio. O duelo também estará disponível no outro pequeno mapa do CODM, Killhouse.

Também teremos o modo Kill Confirmed no Call of Duty Mobile . Isso estará disponível no início de maio e você terá que não apenas matar o inimigo, mas também coletar a etiqueta de cachorro que ele soltar para marcar pontos. É uma reviravolta no deathmatch, basicamente.

Além dessas novas partes jogáveis do jogo, também há uma alteração na forma como o Battle Pass funcionará. As tarefas estão sendo removidas e, em vez disso, você receberá recompensas por jogar - para progredir fazendo as coisas que deseja, em vez de ter que perseguir algum objetivo de fazer algo que realmente não gosta.

Agora existe um novo sistema de eventos dividido em recursos, sazonal, diário e muito mais, para ajudar você a se concentrar em alguns dos novos elementos do jogo, um pouco como as tarefas dos passes de batalha anteriores.

A atualização para o jogo está sendo lançada agora, então clique em update na sua loja de aplicativos. A 6ª temporada começará oficialmente em 1º de maio.