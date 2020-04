Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Adoramos o cheiro de rumores pela manhã. Call of Duty é uma das poucas franquias gigantescas de jogos que quase sempre lança um título por ano, mesmo que elas alternem entre entradas principais e remasterizadores ou jogos com um pouco menos de alarde.

Nos bons velhos tempos, isso estabeleceu um ritmo "tique-taque" no estilo da Apple entre os títulos Modern Warfare da Infinity Ward e a série Black Ops da Treyarch, que levou a franquia em direções ligeiramente diferentes.

Os jogos de Black Ops começaram com uma história ambientada durante a Guerra Fria e envolveram missões no Vietnã, e agora parece que Call of Duty pode estar voltando àquele teatro.

Há rumores há algum tempo que o próximo COD será uma reinicialização suave da série Black Ops ou pelo menos outra entrada nela que retornará aos tempos mais contemporâneos.

Agora, parece que podemos estar ainda mais confiantes nessa frente. Jason Schreier, agora da Bloomberg, revelou alguns fatos importantes sobre o jogo que ele teve diretamente de fontes trabalhando nele.

Eu não sou uma pessoa do COD, então não sei nada sobre todas as travessuras do folclore ou o que realmente significa ser um jogo de Black Ops, mas um título que ouvi lançado algumas vezes é apenas “COD: Vietnam. " Até onde eu sei, isso faz parte da série Black ops? Não tenho certeza - Jason Schreier (@jasonschreier) 21 de abril de 2020

Como você pode ver, não parece que ele tenha certeza de que é um jogo de Black Ops, mas o fato de ser ambientado no Vietnã parece certo. Em outros tweets, Schreier confirma que o jogo está planejado para ser lançado ainda este ano, dependendo de atrasos devido às condições de trabalho, e que ele tem a impressão de que não é uma reinicialização.

Embora isso ainda deixe alguns detalhes um pouco confusos, significa que podemos esperar um título de COD no Vietnã em breve, pelo menos, e imaginaríamos que não demorará muito até que a Activision faça alguns fatos oficialmente conhecidos. . Afinal, com vários shows de jogos cancelados neste verão, não há nada para impedir que desenvolvedores e editores divulguem títulos em seus próprios cronogramas.