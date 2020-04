Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Activision pode ter surpreendido a todos nós com o lançamento exclusivo para PS4 da campanha Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered em 31 de março, mas é evidente que o desenvolvedor Infinity Ward vem trabalhando nisso há algum tempo.

Você só precisa jogar as missões de abertura para perceber que não é apenas um simples upscale para uma nova geração de consoles, foi submetido a uma revisão gráfica completa.

Texturas e detalhes foram refeitos, ao que parece. Além disso, existem imagens HDR em 4K sempre que possível.

Mas o que isso significa? E como isso muda a estética do jogo?

Aqui, publicamos algumas fotos comparativas do Modern Warfare 2 original e sua remasterização para dar uma idéia da quantidade de trabalho colocado no relançamento.

Algumas são fotos da imprensa lançadas com o original em 2009 ou a nova versão de hoje, outras obtidas nos respectivos trailers online (que também postamos abaixo para você aproveitar).

As favelas do Rio são o cenário de uma perseguição de perto e sempre pareciam boas no jogo original. No entanto, você pode ver claramente os detalhes extras na remasterização. Você também pode ver que os ocupantes melhoraram suas casas, com um tambor de água e televisão por satélite. Cristo Redentor, no entanto, parece ter saído para passear.

Você pode ver claramente a quantidade de trabalho realizado pela Infinity Ward na missão "Cliffhanger". No caminho para se infiltrar em uma base aérea russa nas montanhas do Cazaquistão, você precisa pular um abismo gelado e os efeitos são bastante diferentes entre o antigo e o novo. De fato, ele tem ainda mais impacto agora.

Mais para definição de humor do que jogabilidade, esta seção subaquática leva a uma missão de resgate de reféns em uma plataforma de petróleo. Mas você pode ver como o mecanismo de iluminação foi dramaticamente aprimorado, tornando todo o ambiente totalmente diferente.

Se você possui uma TV HDR, é altamente recomendável usar a configuração HDR na versão mais recente - o que também oferece controles de ajuste fino para brilho / contraste, etc. no início. Isso torna um realismo muito mais tangível em cenas mais sombrias, com certeza.

Os personagens do jogo - neste caso, John "Soap" MacTavish - são muito mais animados e renderizados, com mais personalidade do que antes. Isso cria uma experiência muito mais cinematográfica, embora os cenários, o diálogo e o enredo sejam essencialmente os mesmos.

Não basta acreditar em nossa palavra. Confira os trailers dos jogos originais e novos do Campaign Remastered para ver as diferenças.

A campanha Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered já está disponível para o PS4, através da PlayStation Store . Será lançado no Xbox One e PC em 30 de abril de 2020.