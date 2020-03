Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Call of Duty: Warzone não poderia ter sido realmente melhor. Para não exagerar, existem muitas pessoas em todo o mundo que se encontram com mais tempo em casa do que antes. E que melhor maneira de passar o dia com um novo jogo de battle royale gratuito, vinculado a uma franquia já dominante.

A boa notícia é que, como os jogadores vêm descobrindo nas últimas semanas, o jogo também é uma loucura. Ele está desfrutando de um lançamento suave que lembra a chegada de Apex Legends, mas com uma base de jogadores muito mais invejável, aparentemente quebrando 15 milhões de jogadores em sua primeira semana.

Mergulhamos no enorme mapa de Verdansk junto com esses milhões, praticando e treinando para descobrir algumas estratégias e dicas úteis que você pode levar em suas próprias sessões. Diga em voz baixa, podemos até ganhar um jogo ou dois.

Então, aqui estão nossas 10 principais dicas para se tornar um melhor jogador de COD Warzone.

Quase no minuto em que Warzone foi ao ar, os jogadores descobriram uma maneira atrevida de obter um pouco de vantagem em uma partida. Ao descer do avião de carga sobre o mapa, você pode colocar seu paraquedas sempre que quiser deslizar mais devagar. O que as pessoas perceberam, no entanto, é que você pode realmente cortar o cordão para mergulhar novamente e reabrir o pára-quedas quantas vezes quiser. Agora as pessoas estão usando isso a seu favor.

Em primeiro lugar, quando você cai, acionar a rampa e cortar os cabos parece lhe dar um pequeno aumento de velocidade e o impulsiona para a frente de forma mais agressiva, permitindo que você cubra o solo mais rapidamente para chegar à zona de aterrissagem escolhida.

Em segundo lugar, depois de cortar o pára-quedas, você fica alguns segundos em que a pistola inicial é sacada, potencialmente permitindo que você tire algumas fotos de outras pessoas que caem, para obter a primeira pequena vantagem.

Obviamente, essa escolha da zona de aterrissagem é uma variável fundamental no início de uma partida. No instante em que você vê a cena do avião de carga iniciando, você pode exibir a tela do mapa para sua partida no battle royale e ver onde o círculo de gás encolhendo começará. Isso pode ajudá-lo a ter uma idéia de onde as pessoas têm mais probabilidade de pousar e para onde você terá que procurar quando se aproximar.

É importante que, à medida que sua confiança aumenta, você adapte suas táticas nesta frente. Se você não se fantasia em tiroteios caóticos, talvez seja mais remoto para obter algum equipamento sólido. Como alternativa, opte pela abordagem "julgamento por fogo" e treine-se na luta procurando áreas lotadas. Depende de você, mas certifique-se de escolher um local.

A zona de guerra tem uma economia de dinheiro em seu coração, mesmo no modo principal do battle royale. Você coletará dinheiro à medida que circula e alguns serão recompensados por concluir contratos (mais sobre esses posteriormente). Em algumas partidas você dificilmente encontrará, enquanto em outras você estará nadando em breve. De qualquer forma, certifique-se de não ficar muito tempo sentado no seu dinheiro.

No modo battle royale, não há bônus por coletar dinheiro; portanto, só existe para você usar nas estações de compra marcadas no seu mapa. Isso permite comprar uma seleção de killstreaks como UAVs e ataques de cluster, além de mais blindagens e quedas de carga. Nosso conselho seria ser proativo na compra dessas recompensas - afinal de contas, você não pode levar o dinheiro com você, e um UAV oportuno pode lhe render um tiroteio com muita facilidade.

Dito isto, se seus colegas de equipe estão morrendo muito, convém manter $ 4.500 para comprá-los de volta, caso eles não consigam vencer a luta redentora do Gulag.

O dinheiro é importante, então, mas quando você acessa um Buy Station, pode valer a pena saber qual deve ser sua prioridade. Como dissemos, um UAV pode ser uma grande ajuda, mas a principal prioridade do seu esquadrão deve ser a compra de um Dropout Dropout o mais rápido possível. Esses airdrops permitem que todo o seu esquadrão escolha um de seus equipamentos padrão para vários jogadores para trocar, obtendo armas e equipamentos personalizados.

É como vestir uma luva nesse contexto, permitindo que você se envolva com um treino que você se sinta confortável, e a maioria dos melhores jogadores está usando agora como uma maneira de dominar o final do jogo de cada partida. Siga o exemplo, se puder!

Se você está assustado com o preço de US $ 6.000 de uma queda no carregamento, existem algumas boas maneiras de ganhar dinheiro e saques enquanto você se move pelo mapa - contratos. Eles estão marcados para você e se dividem em três tipos: Recompensas, Limpador e Recon.

Recompensas marcam um jogador no mapa para você, em termos gerais, dando a você um tempo definido para localizá-lo e matá-lo, além de recompensá-lo se eles morrerem. Brilhantemente, se você tirar uma recompensa e alguém mata esse jogador, você ainda vai ser recompensado. Não há desvantagem em escolher um desses itens - ele informa onde está o jogador e você recebe XP apenas por iniciá-lo.

Os contratos de eliminação marcam uma sucessão de três caixas de itens para você encontrar e abrir, com itens sólidos e uma recompensa em dinheiro quando você terminar o set. Novamente, estes não são pensadores.

Enquanto isso, os pontos de referência apontam para um ponto de captura para você bloquear e podem se sentir um pouco mais arriscados. Eles exigem que você fique parado por um tempo, às vezes ao ar livre.

A palavra final, no entanto, é que esses contratos não servem apenas para itens e dinheiro - eles também oferecem um objetivo a curto prazo, e são uma ótima maneira de fazer uma partida parecer mais estruturada e menos como adivinhação.

Continuamos a mencionar esquadrões e, embora agora você possa jogar Warzone no modo Solos, o objetivo é claramente ainda para a maioria dos jogadores se juntar a um esquadrão de três no modo battle royale principal. Portanto, encorajamos você a pensar taticamente como um três. Se você estiver sentado com uma armadura completa e cinco pratos sobressalentes, enquanto seus companheiros de esquadrão não derem certo, deixe alguns pratos para eles pegarem.

O mesmo vale para dinheiro e munição - geralmente é o caso de que, reunindo seu dinheiro, um marcador de carregamento pode ser comprado, por exemplo. Isso incentivará um jogo mais desinteressado a longo prazo.

Assim como todos os outros jogos de battle royale desde o lançamento do Apex Legends, o Warzone possui um sistema de ping para permitir que você se comunique com seus esquadrões. Por padrão, está no botão para cima do D-pad e permite mostrar a eles o que você está vendo ou para onde está buscando. Essa é uma dica fácil, mas use-a o tempo todo, sempre que puder. Quanto mais informações você compartilhar, mais seu esquadrão irá.

Há também uma variedade de equipamentos de campo que você pode encontrar ao redor do mapa, o que pode ajudá-lo rapidamente. Quer se trate de cobertura de campo para bloquear a visão de um inimigo, o privilégio Dead Silence para fazer você ficar quieto por um feitiço ou mais, há muitas maneiras de ajudar.

Uma nova tática divertida que foi descoberta envolve o drone de campo que você pode encontrar. Se você usar o drone, e um companheiro de equipe tiver C4 equipado, ele poderá soltar o C4 no drone para transformá-lo em uma bomba móvel em miniatura. Experimente você mesmo e esperamos que o Infinity Ward não o conserte.

Uma das partes mais refrescantes de Warzone é que a morte não precisa ser o fim. Em primeiro lugar, a menos que você morra perto do final do jogo, você será enviado para o Gulag, uma prisão onde aguardará um tiroteio individual para ganhar a reentrada no campo de batalha. Mesmo se você perder, seu esquadrão ainda poderá comprar você de volta se tiver o dinheiro.

Se vocês dois forem ao Gulag de uma só vez, poderão ajudar um ao outro. Mais de uma vez, nosso companheiro de equipe conseguiu nos dar frases de destaque enquanto assistia nosso tiroteio, ajudando-nos a vencer e depois voltando ao jogo. Aproveite todas as vantagens que conseguir!

É claro que Warzone não é apenas puro battle royale - há também o Plunder, um novo modo que o faz percorrer o mapa procurando dinheiro e dinheiro sozinho, antes de enviá-lo para os pontos designados. É muito mais caótico e frenético do que o battle royale, especialmente porque os respawns estão ativados e não há um círculo de gás com o qual se preocupar.

Se você quer mudar a tensão das rodadas do battle royale, é uma ótima opção para mudar isso, e você pode até achar que prefere. Dito isso, você pode esperar gastar um pouco mais de tempo nas filas do servidor, pois menos pessoas estão jogando no modo.