Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone não poderia ter chegado em melhor hora e não mostra nenhum sinal de desaceleração, com milhões de jogadores em todo o mundo com mais tempo disponível em casa do que antes. E que melhor maneira de passar os dias do que com um novo jogo de batalha royale free-to-play, vinculado a uma franquia já dominante?

A boa notícia é que o jogo também é um cracker, e isso continuou durante a 5ª temporada, que trouxe as primeiras grandes mudanças de mapa do jogo, pelas quais os jogadores estavam absolutamente clamando.

Nós caímos mais vezes do que podemos contar no enorme mapa Verdansk junto com aqueles milhões, praticando e nos reunindo para descobrir algumas estratégias e dicas úteis que você pode levar em suas próprias sessões. Diga baixinho, estamos até vencendo alguns jogos.

Então, aqui estão nossas dicas para se tornar um melhor jogador COD Warzone.

squirrel_widget_148920

Sua escolha de zona de pouso é uma variável chave no início de uma partida. No segundo que você ver a cutscene do avião de carga sendo inicializado, você pode abrir a tela do mapa para sua partida de Battle Royale e ver onde o círculo de gás encolhendo começará. Isso pode ajudá-lo a ter uma noção de onde as pessoas têm mais probabilidade de pousar e onde você terá que mirar conforme se aproxima.

É importante que, à medida que sua confiança crescer, você possa ajustar suas táticas nessa frente. Se você não se imagina em tiroteios caóticos, talvez vá mais longe para conseguir algum equipamento sólido. Alternativamente, opte pela abordagem "teste de fogo" e treine-se na luta procurando áreas lotadas. Depende de você, mas certifique-se de escolher um local.

Praticamente no minuto em que o Warzone foi ao ar, os jogadores descobriram uma maneira atrevida de obter uma vantagem inicial em uma partida. Ao cair do avião de carga sobre o mapa, você pode lançar seu pára-quedas sempre que quiser planar mais lentamente. O que as pessoas perceberam, porém, é que você pode realmente cortar o cabo para mergulhar novamente e estourar o pára-quedas quantas vezes quiser. Agora as pessoas estão usando isso a seu favor.

Em primeiro lugar, conforme você cai, estourar seu pára-quedas e depois cortar as cordas parece lhe dar um pequeno aumento de velocidade e te joga para frente de forma mais agressiva, permitindo que você cubra o terreno mais rapidamente para chegar à zona de pouso escolhida.

Em segundo lugar, depois de cortar seu pára-quedas, você obtém alguns segundos onde sua pistola inicial é sacada, potencialmente permitindo que você dê alguns tiros em outras pessoas que caem, para obter aquela primeira pequena vantagem.

Warzone tem uma economia de dinheiro em seu coração. Você coletará dinheiro enquanto corre e ganhará mais para concluir contratos (mais sobre isso mais tarde). Alguns fósforos você dificilmente encontrará, enquanto em outros você estará nadando no material em breve. De qualquer forma, certifique-se de não perder muito tempo no dinheiro.

No modo Battle Royale, não há bônus para coletar dinheiro, então ele realmente está lá apenas para você usar nas Estações de Compra marcadas em seu mapa. Eles permitem que você compre uma seleção de killstreaks como UAVs e Cluster Strikes, bem como mais blindagem e drops de carga. Nosso conselho seria ser pró-ativo na compra dessas recompensas - você não pode levar o dinheiro com você, afinal, e um UAV na hora certa poderia lhe render um tiroteio com muita facilidade.

Dito isso, se seus companheiros estão morrendo muito, você pode querer manter $ 4.000 para comprá-los de volta, caso eles não consigam vencer a luta redentora do Gulag.

Dinheiro é importante, então, mas quando você chega a uma estação de compra, pode valer a pena saber qual deve ser sua prioridade. Como dissemos, um UAV pode ser uma grande ajuda, mas a prioridade máxima em seu time deve ser alguém comprar um Loadout Drop o mais rápido possível. Esses lançamentos aéreos permitem que todo o seu esquadrão escolha um de seus loadouts multijogador padrão para trocar, obtendo suas armas e equipamentos personalizados.

É como colocar uma luva neste contexto, permitindo que você entre no ritmo com um loadout com o qual se sinta confortável, e todos os melhores jogadores o usam para dominar. Siga o exemplo, se puder!

Depois de fazer isso, pegue seu loadout o mais rápido possível para evitar o perigo de um pato sentado. Embora você também possa se sentir à vontade para experimentar regalias, é altamente recomendável executar o Ghost por padrão, que o ocultará de UAVs e monitores de pulsação. É praticamente uma escolha obrigatória, a menos que você queira uma classe de Exagero para conseguir duas de suas armas favoritas de uma vez.

Se você está assustado com o preço de $ 10.000 de uma queda de carregamento, no entanto, existem algumas boas maneiras de ganhar dinheiro e saques enquanto você se move pelo mapa - contratos. Eles são marcados para você e se enquadram em cinco tipos: Bounties, Scavenger, Recon, Most Wanted e Supply Run.

Recompensas marcam um jogador no mapa para você, em um raio que fica menor conforme você se aproxima deles, dando a você um determinado período de tempo para localizá-lo e matá-lo, e recompensando-o se ele morrer. De forma útil, se você tirar uma recompensa e outra pessoa matar aquele jogador, você ainda será recompensado. Não há nenhuma desvantagem em escolher um desses - ele dirá onde um jogador está e você receberá XP apenas por iniciá-lo.

Os contratos do Scavenger marcam uma sucessão de três caixas de loot para você encontrar e abrir, com loot sólido nelas e uma recompensa em dinheiro quando você terminar o conjunto. Você também receberá uma queda garantida de um Armor Satchel ao terminá-lo, também, permitindo que um jogador segure até 8 pratos. Novamente, estes não são cérebros.

Recons , entretanto, apontam para um ponto de captura para você bloquear e pode parecer um pouco mais arriscado. Eles exigem que você fique parado por algum tempo, às vezes ao ar livre. Eles dirão onde o círculo será fechado em seguida, como um grande benefício tático.

Most Wanted é uma espada de dois gumes. Você é marcado como um alvo para todos no mapa, por três minutos, mas se você sobreviver a esse limite de tempo, não só receberá uma recompensa em dinheiro, como todos os companheiros de equipe mortos voltarão imediatamente para o jogo, estejam eles no gulag ou espectador.

Finalmente, Supply Run é a adição mais recente e oferece tempo limitado para chegar a uma estação de compra especificamente marcada. Chegue lá a tempo e você terá descontos pessoais na sua próxima compra (incluindo um kit de auto-revivificação ou recompra grátis) para ter uma vantagem no futuro.

A palavra final, porém, é que esses contratos não são bons apenas para saques e dinheiro - eles também fornecem um objetivo de curto prazo a ser alcançado e são uma ótima maneira de fazer uma combinação parecer mais estruturada e menos como suposições. Francamente, explodir em um jogo onde você riscou alguns contratos é mais divertido do que se esconder em um lugar por 20 minutos e depois morrer.

Continuamos mencionando esquadrões e, embora você possa jogar Warzone no modo Solos, o objetivo é claramente ainda que a maioria dos jogadores se junte a um esquadrão no modo Battle Royale principal. Nós encorajamos você a pensar taticamente como um time, portanto. Se você estiver sentado com armadura completa e cinco pratos extras, enquanto seus companheiros de equipe estão reduzidos a nada, deixe alguns pratos para eles pegarem.

O mesmo vale para dinheiro e munição - é comum que apenas juntando seu dinheiro um marcador de carregamento pode ser comprado, por exemplo. Isso irá encorajar um jogo mais abnegado no longo prazo.

Assim como todos os outros jogos de Battle Royale desde o lançamento de Apex Legends, Warzone tem um sistema de ping para permitir que você se comunique com seus esquadrões. Está no botão para cima do direcional por padrão e permite que você mostre o que você está olhando ou para onde está mirando. Essa é uma dica fácil, mas use-a o tempo todo, sempre que puder. Quanto mais informações você compartilhar, mais longe seu time irá.

Há também uma variedade de equipamentos de campo que você pode encontrar no mapa à medida que avança, o que pode ajudá-lo em uma pitada. Quer seja cobertura de campo para bloquear a linha de visão de um inimigo, a atualização de campo Dead Silence para deixá-lo quieto por um feitiço, ou mais, existem muitas maneiras de ajudar.

Uma tática divertida que foi descoberta envolve o drone de campo que você pode encontrar. Se você usar o drone, e um colega de equipe tiver o C4 equipado, eles podem jogar o C4 no drone para transformá-lo em uma bomba móvel miniaturizada. Experimente você mesmo e esperemos que a Infinity Ward não conserte.

Outra estratégia importante, considerando o quão enorme C4 se tornou no meta-jogo, é colocar um Trophy System em seu veículo antes de dirigir para qualquer lugar - ele o protegerá de alguns foguetes ou granadas e poderá levá-lo ao seu destino com mais segurança. Francamente, não gostamos de dirigir sem ele.

Uma das partes mais revigorantes de Warzone é que a morte não precisa ser o fim de forma alguma. Em primeiro lugar, a menos que você morra próximo ao final do jogo, você será enviado para o Gulag, uma prisão onde você aguardará um tiroteio um contra um para ganhar a reentrada no campo de batalha. Mesmo se você perder, seu time ainda pode comprá-lo de volta se tiver dinheiro.

Porém, se dois de vocês forem ao Gulag ao mesmo tempo, podem ajudar um ao outro. Mais de uma vez, nosso colega de equipe conseguiu nos dar textos explicativos enquanto assistiam ao nosso tiroteio, ajudando-nos a vencer e depois a voltar ao jogo. Aproveite todas as vantagens que puder!

Claro, Warzone não é apenas batalha real - também existe Plunder, um modo que o vê zunindo pelo mapa procurando dinheiro e apenas dinheiro, antes de mandá-lo embora em pontos designados. É muito mais caótico e frenético do que Battle Royale, especialmente porque os respawns estão habilitados e não há círculo de gás com que se preocupar.

Se você quiser uma mudança na tensão de roer as unhas das rodadas de batalha real, é uma ótima opção para trocá-la, e você pode até achar que prefere. Dito isso, você pode esperar gastar um pouco mais de tempo nas filas do servidor, pois menos pessoas estão jogando o modo.

Desde o lançamento, já houve muitas mudanças nas listas de reprodução em Warzone - temos um modo Solos, se você quiser pegar o mapa sozinho, e o lançamento da 3ª temporada viu a adição de Quads, aumentando o tamanho do seu esquadrão para quatro. Isso é perfeito se você sempre exclui um companheiro para chegar a um time de três homens.

Ainda assim, se você não tem quatro pessoas e não quer um aleatório em seu time, você sempre pode alterar as configurações de Preenchimento de seu time para se certificar de que são apenas seus amigos e arriscar com um time menor. É uma desvantagem, com certeza, mas pode ser divertido ver como suas táticas precisam mudar sob coação.

Mesmo que o final do jogo veja muitos jogadores balançando loadouts que os tornam invisíveis para os scanners, os UAVs ainda são uma ferramenta extremamente poderosa em Warzone, ajudando você a ficar ciente de onde os esquadrões inimigos estão ao seu redor.

Além disso, você pode não ter percebido que eles podem empilhar - se seu esquadrão chamar três UAVs ao mesmo tempo, você ficará surpreso com os detalhes que receberá. Você terá uma visão avançada de cada inimigo no mapa, não apenas mostrando onde eles estão, mas também para que direção estão apontando, em tempo real. Não vai durar muito, mas se você completou alguns contratos e tem dinheiro para gastar, isso pode lhe dar algumas percepções duradouras sobre posições e táticas.

Você pode não ter percebido, mas há duas situações em Warzone que enviam um sinal luminoso para o céu para os jogadores próximos verem. Um está começando a capturar um ponto de contrato Recon, que envia um sinalizador branco, enquanto o outro está comprando de volta um companheiro de esquadrão, que envia um sinalizador vermelho.

Fique atento a esses sinais conforme você se move pelo mapa, e você pode derrubar um time acampando em um ponto de captura ou esperando por um companheiro de esquadrão solto retornar à briga.

É tentador e fácil encontrar alguns pontos no mapa onde você adora cair, seja porque eles geralmente estão isolados ou carregados de saques, mas lute contra o desejo de voltar a eles com muita frequência. Você vai melhorar mais rapidamente e aprender o mapa muito mais rápido, se mudar seus pontos de queda e, ocasionalmente, for para locais que você sabe que estarão mais ocupados. Também mudará o ritmo da sua sessão de jogo, o que consideramos uma coisa boa.

Quando você entra no final de uma partida, uma tática popular e poderosa é abraçar a borda externa do anel de gás quando ele se fecha, eliminando alvos em fuga e ficando um pouco à frente dele. Isso basicamente requer que você tenha uma máscara de gás, para que você mesmo corra menos riscos, mas esteja ciente de que as animações liga-desliga da máscara são extremamente perturbadoras.

A primeira vez que isso acontecer com você, vai arruinar o seu dia, mas o seu personagem puxando e tirando a máscara pode interromper seus disparos e reduzi-lo a fogo de quadril inútil por alguns segundos em momentos importantes, então certifique-se de planejar para isto. Não é necessariamente algo que você jamais será capaz de controlar com segurança, mas se você aprender a esperar a interrupção, pelo menos deixará de se irritar tanto.

A 4ª temporada foi lançada naquela época para reclamar do tamanho dos arquivos em todo o mundo, e sua principal adição inicial veio na forma de eventos in-match. Isso pode acontecer aleatoriamente durante qualquer partida e existem quatro tipos:

Jailbreak: Todos que são eliminados reaparecem por lançamento aéreo - quer tenham perdido no Gulag ou estejam esperando por uma luta.

Todos que são eliminados reaparecem por lançamento aéreo - quer tenham perdido no Gulag ou estejam esperando por uma luta. Venda de Incêndio: A compra de postos de repente obtém grandes descontos em muitos itens, e a recompra de companheiros de esquadrão caídos torna-se grátis por 60 segundos.

compra de postos de repente obtém grandes descontos em muitos itens, e a recompra de companheiros de esquadrão caídos torna-se grátis por 60 segundos. Supply Chopper: Helicópteros blindados patrulham o mapa. Destruí-los deixará itens raros, incluindo três UAVS, duas caixas de armadura e caixas de munições, uma máscara de gás, um lançador de granadas e algum dinheiro, no mínimo.

Helicópteros blindados patrulham o mapa. Destruí-los deixará itens raros, incluindo três UAVS, duas caixas de armadura e caixas de munições, uma máscara de gás, um lançador de granadas e algum dinheiro, no mínimo. Juggernaut Suits: Os Airdrops aparecem aleatoriamente no mapa, permitindo que alguns jogadores usem roupas Juggernaut superpoderosas, mas marcando-os no mapa para que todos possam ver.

Esses eventos podem mudar o jogo, então se eles ocorrerem em uma partida, certifique-se de ajustar suas táticas de acordo e observe o céu!

Pode parecer um pouco banal, mas realmente queremos dizer isso. Quer você nunca ganhe um jogo ou não ganhe há semanas, continue jogando de forma sensata e tomando decisões táticas e as vitórias virão em algum momento. Nós saberíamos - não ganhamos um jogo por uma semana ou duas, mas nossa vitória mais recente foi ridícula. Morremos cedo, atravessamos o Gulag sem nenhum oponente após uma espera ansiosa de dois minutos, caímos perto do círculo final sem arma e nos escondemos por cinco minutos antes de entrarmos furtivamente, pegando um único SMG e disparando três tiros para finalizar o último jogador de pé, que nunca nos viu.

Uma morte, muita tensão e uma enorme fatia da fortuna, e estamos de volta à cidade vitoriosa. Warzone é um jogo de habilidade com muita sorte e consciência situacional, então não desanime se você estiver em uma má corrida, basicamente.

Escrito por Max Freeman-Mills.