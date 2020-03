Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Battle Royale não é novo no Call of Duty, tendo aparecido no Black Ops 4 de 2018 com o nome de Blackout. No entanto, esse foi um mero precursor do evento principal, Warzone, que será lançado hoje ainda hoje, terça-feira, 10 de março de 2020.

Call of Duty: Warzone oferecerá 150 partidas multiplayer para duas pessoas, em dois modos diferentes: Plunder e Battle Royale. E, por acaso, está chegando para PC, PS4 e Xbox One gratuitamente.

Sim, como Fortnite , Apex Legends e vários outros jogos inspirados no BR, incluindo Call of Duty Mobile , Warzone estará livre para baixar e jogar.

Esperamos compras no jogo para itens e afins, mas você não precisa participar do seu dinheiro suado para jogar o jogo. Além disso, você não precisa de COD: Modern Warfare ou qualquer outro título anterior de Call of Duty para entrar direto na Warzone.

Mais se tornará aparente quando o jogo for lançado mais tarde. Por enquanto, aqui estão os horários em que você poderá colocar as mãos no jogo, dependendo da sua região:

Costa oeste dos EUA - 12:00 PDT

Costa leste dos EUA - 15:00 PDT

Reino Unido - 19:00 GMT

Europa Central - 20:00 CET

Japão - 04:00 JST (11 de março)

Austrália - 06:00 AEDT (11 de março)

Para outros locais, confira o útil mapa de fuso horário abaixo ...