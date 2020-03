Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Call of Duty Mobile em breve adicionará um novo mapa. Provocando o mapa por meio de sua atualização da comunidade, convidou os fãs a nomear esse mapa - e foi corretamente identificado como Meltdown.

Meltdown não é um mapa original como o Cage recentemente adicionado, mas sim um mapa no Black Ops II . Como o nome sugere, é baseado em uma usina nuclear. Ele deve oferecer uma variedade de oportunidades internas e externas para uma jogabilidade variada.

O mapa original de 2012 foi ótimo para armas médias e pesadas e imaginamos que isso também passará para o jogo para dispositivos móveis.

Novo alerta de mapa!

O primeiro comentário a adivinhar corretamente qual é o mapa clássico de COD, ganha 560 CP para #CODMobile !

Ir! pic.twitter.com/1qH33L4GWG - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 7 de março de 2020

Uma das razões pelas quais achamos que isso permanecerá fiel à versão Black Ops é que o Call of Duty Mobile também está falando em adicionar uma nova arma, a KN-44. Essa é uma arma de assalto pesada, com uma taxa lenta de tiro, mas danos pesados.

Você poderá comprar a nova arma com créditos ou obtê-la através do evento Heavy Shot e poderá ver como todas as estrelas estão se alinhando para criar uma futura jogabilidade com armas pesadas.

O KN-44 está confirmado para aparecer no Call of Duty Mobile "na próxima semana" - para que possa ser a partir de 9 de março - e não há informações sobre quando o novo mapa aparecerá, é provável que esteja no final de Março ou início de abril.

Atualmente, o Call of Duty Mobile oferece uma variedade de mapas que favorecem diferentes tipos de armas no modo multiplayer. Mapas como Nuketown são ótimos para SMGs porque são pequenos, enquanto algo como Crossfire pode ser muito mais atraente para atiradores de elite.

Aguardamos a atualização com a respiração suspensa.