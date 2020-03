Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A ativação confirmou que o modo zumbi em Call of Duty: Mobile será removido do jogo em 25 de março, porque não atingiu as expectativas.

Tendo jogado o modo zumbi, isso não é surpreendente, porque não foi exatamente um passeio emocionante em comparação com as opções selvagens para vários jogadores que o jogo oferece. E não somos apenas nós que dizemos que o modo zumbi não era bom o suficiente, isso vem direto da boca do cavalo.

"O modo simplesmente não alcançou o nível de qualidade que desejamos", escreve a equipe CoD: M em uma atualização da comunidade do Reddit, descrevendo que era apenas um lançamento limitado inicialmente e que eles queriam avaliar a recepção e o desempenho disso. parte do jogo.

"Podemos trazer o modo de volta, com o Nacht Der Untoten, uma vez que possamos garantir uma qualidade alta o suficiente, mas, por enquanto, focaremos no desenvolvimento para o modo multijogador, Battle Royale e ranqueado".

Esperamos que a próxima atualização seja lançada em 25 de março, mas por enquanto há muito na nova temporada para aproveitar. O Hardpoint se tornou permanente - é uma ótima opção para vários jogadores, onde você precisa capturar e manter uma posição no mapa - e há um novo mapa do Cage que foi provocado meses atrás, mas que agora está ativo.

Call of Duty: Mobile continua sendo um dos melhores jogos para celular disponíveis no momento, oferecendo ação em ritmo acelerado com muita variedade através dos modos multiplayer, ou battle royale em um mapa maior para um jogo mais longo.

A perda de zumbis provavelmente não será muito sentida, mas isso significará alguma reorganização dentro do jogo para remover essas seções. Role em 25 de março!