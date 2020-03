Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Activision anunciou que a quarta temporada de Call of Duty Mobile, oficialmente chamada Disavowed , já está disponível na App Store e na Play Store.

Call of Duty Mobile é um título popular do battle royale, com mais de 180 milhões de downloads no final do ano passado. A nova temporada inclui um Battle Pass gratuito, assim como as outras temporadas anteriores, mas adiciona itens com o dia de São Patrício, bem como a versão camuflada Brambles para a Combat Knife e ASM10, e um novo mapa da Cage que coloca um ênfase no combate de perto.

O novo mapa do Cage suportará Team Deathmatch, Snipers Only, Gun Game e Free-for-All. Por fim, a Activision disse que o Battle Pass tem uma nova habilidade de Operador de HIVE que dá aos jogadores o controle de um lançador para implantar minas de proximidade.

Nova temporada, pronta para implantar!

Novo passe de batalha: rejeitado

Novo Personagem: Sabão

Novo mapa: Cage

Nova habilidade do operador: HIVE

A batalha continua no #CODMobile ! pic.twitter.com/H6VHXgex5b - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 1 de março de 2020

Se o Passe de Batalha não tiver o suficiente, ou se você quiser mais "conteúdo em camadas extras", poderá comprar o Passe Premium para "obter ainda mais recompensas à medida que avança", detalhou a Activision em seu site. Por exemplo, o Premium Pass desbloqueia o Operator Soap da Modern Warfare, uma nova operadora, a Urban Tracker, a camuflagem Knife Rainbow e o mortal RUS-79U Viking.

A quarta temporada de Call of Duty Mobile: Disavowed já está disponível para iPhone e Android. Mas o que é o Call of Duty Mobile? É uma conversão de um dos códigos de console / PC? Ou é um jogo autônomo projetado apenas para telefones? Você pode descobrir tudo o que precisa saber em nosso guia aqui.